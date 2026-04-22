Новое наступление РФ полностью провалилось: у Путина пытаются скрыть, но пропагандисты начали "бунт" — ISW

Валерий Герасимов и Владимир Путин / © Пресс-служба Кремля

Российское командование пытается выдать провалы на фронте за триумф, отчитываясь о захвате несуществующих территорий. Эксперты разоблачили манипуляции начальника Генштаба РФ генерала Валерия Герасимова, чьи заявления в несколько раз превышают реальные успехи оккупантов. За это его критикуют даже российские военные блогеры.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ложь Герасимова об успехах РФ на фронте

Герасимов продолжает озвучивать существенно завышенные оценки продвижения российских войск, несмотря на их слабые результаты во время весенне-летней наступательной кампании.

21 апреля генерал посетил командование Южной группировки войск и заявил — вопреки имеющимся фактам, в том числе и данным пророссийских источников — что с начала 2026 года армия РФ якобы захватила более 1700 кв. км территории и 80 населенных пунктов в Украине, включая всю Луганскую область.

По словам Герасимова, только в течение марта и апреля российские силы якобы взяли под контроль около 700 кв. км и 34 населенных пункта. В то же время аналитики ISW подтверждают значительно более скромные результаты: с начала года оккупанты продвинулись примерно на 381,5 кв. км и заняли 13 населенных пунктов. Более того, с 1 марта они смогли захватить только два населенных пункта и одновременно потеряли 59,79 кв. км территории вдоль фронта.

Российское командование уже не впервые заявляет о «полном захвате» Луганской области — до 21 апреля такие утверждения звучали по меньшей мере трижды, причем дважды — уже после украинского контрнаступления осенью 2022 года.

Кроме этого, Герасимов озвучил ряд сомнительных оценок ситуации на отдельных участках фронта, которые кажутся преувеличенными даже на фоне других российских источников. В частности, он заявил, что российские подразделения якобы приблизились к Краматорску на 7 км и к Славянску — на 12 км. В то же время даже самые оптимистичные российские оценки ранее указывали примерно 14 км до Краматорска и 9 — до Славянска.

Также начальник Генштаба РФ утверждал, что российские силы контролируют 70% Лимана в Донецкой области и 75% Новопавловки в Днепропетровской области. Однако у ISW нет никаких подтверждений захвата Лимана и он фиксирует лишь около 20,51% контроля над Новопавловкой.

Кроме того, Герасимов заявил о боях или якобы захвате ряда небольших населенных пунктов, которые находятся в нескольких километрах от фактической линии фронта, определенной аналитиками. В течение последних месяцев он регулярно — примерно один-два раза в месяц — выступает с подобными заявлениями, преувеличивающими достижения российской армии. Аналогичные утверждения генерал озвучивал 15 и 27 января, 15 февраля и 16 марта.

Реальные продвижения российских войск на фронте в Украине

Даже при самой благоприятной трактовке данных из российских источников заявления Герасимова не находят подтверждения. Максимально возможные оценки продвижения РФ — с учетом как зафиксированных продвижений и проникновений, так и неподтвержденных утверждений — составляют около 715 кв. км украинской территории в период с 1 января по 21 апреля. Это лишь 42% от озвученных генералом показателей за это же время.

Показательно, что ни один российский источник не обнародовал карту, которая бы демонстрировала продвижение примерно на 1700 кв. км в 2026 году.

Часть заявлений Герасимова также касается населенных пунктов, которые расположены в нескольких километрах дальше от максимально заявленных рубежей даже в российских источниках. В частности, он утверждал, что оккупанты якобы зашли в Боровую — примерно в 10 км от максимальной линии продвижения, зафиксированной ISW, и в 4 км от самых отдаленных предыдущих заявлений российской стороны. Аналогично начальник Генштаба заявлял о входе в Студенок (северо-запад от Лимана), который расположен примерно в 12 км от оцененных ISW позиций и в 5 км от предыдущих российских утверждений.

Кроме того, по словам Герасимова, российские войска якобы зашли в Запорожец (северо-запад от Орехова), который расположен примерно в 12 км от линии продвижения, определенной ISW, и в 3 км от предыдущих российских оценок. В то же время последняя карта фронта в Запорожской области, обнародованная 20 апреля пророссийским милблогером «Рыбарем», показывает, что этот населенный пункт остается под контролем Украины.

Аналитики не фиксировали никаких подтверждений присутствия российских войск в этих населенных пунктах в последнее время. Зато есть данные о регулярных авиационных и артиллерийских ударах по ним в течение последних двух месяцев. Применение такого оружия косвенного действия свидетельствует о том, что захватчики, вероятно, находятся на значительном расстоянии от этих локаций.

Наступление РФ в Украине провалилось, а Кремль пытается это скрыть

Вероятно, подобные заявления направлены на сокрытие отсутствия реальных успехов РФ в весенне-летнем наступлении 2026 года. Хотя наступление началось не позднее 17 марта, российские войска не достигли существенных тактических результатов и даже потеряли около 10 кв. км территории за это время.

Темпы продвижения врага заметно снизились на северо-востоке, востоке и юге Украины, включая ключевое направление — так называемый «фортификационный пояс» в Донецкой области. Из-за значительных потерь противник был вынужден уменьшить интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта.

В то же время украинская оборона и контратаки повышают цену для РФ за попытки создать видимость одновременного наступления на всех направлениях. Снижение темпов мобилизации вместе с ростом потерь ставят под сомнение способность российского командования дальше применять привычную тактику массированных штурмов и проникновений без существенных изменений в системе комплектования войск.

В выступлении 21 апреля Герасимов охватил период в два — четыре месяца, что значительно шире, чем в предыдущих речах в начале года.

«Вероятно, это сделано для того, чтобы скрыть отсутствие реальных достижений, демонстрируя якобы большие успехи за более долгий период», — отметили в ISW.

Впрочем, даже при таком подходе утверждения генерала кажутся преувеличенными — даже по сравнению с оценками ультранационалистических российских милблогеров. Последние неоднократно критиковали Герасимова за завышение результатов, в частности на Купянском направлении и других участках фронта, а также за практику «захвата населенных пунктов в кредит» и подготовку «хороших отчетов» без реального подтверждения успехов.

Кроме того, в речи он повторил ряд старых заявлений о якобы захвате отдельных населенных пунктов, подавая их как новые, чтобы создать впечатление быстрого продвижения — что противоречит фактическим данным.

Цель лжи РФ об успехах на фронте в Украине

«Регулярное озвучивание подобных преувеличенных заявлений является частью информационной кампании Кремля, направленной на формирование представления об одновременном наступлении РФ на всех участках фронта. Такая стратегия призвана убедить Запад в якобы неизбежном обвале украинской обороны, чтобы заставить Украину согласиться на требования России из-за страха перед дальнейшей эскалацией», — пояснили аналитики.

Фактически же ситуация на фронте остается стабильной с оперативной точки зрения, а в феврале Украина даже освободила больше территорий, чем смогли захватить российские войска.

Напомним, накануне Генштаб РФ в очередной раз дезинформировал о полном захвате Луганщины и прорыве на Днепропетровщину и Донетчину. Герасимов заявил о контроле над 1700 кв. км территорий с начала года, приближении к Славянску и Краматорску и окружении ВСУ под Купянском. Украинская армия опровергает эти отчеты. Представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин отметил, что Луганская область не оккупирована полностью: Надежда, Новоегоровка и район Грековки остаются под контролем Украины. В Группировке объединенных сил заявления РФ назвали ироническими «фантазиями», призванными отвлечь внимание россиян от успешных украинских ударов по стратегическим объектам в Туапсе, Новороссийске и Севастополе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военное руководство знает планы РФ и готовит симметричный ответ, а следующие операции ВСУ уже утверждены. Глава государства отметил, что из-за ослабления санкционного давления агрессор нарастил амбиции, однако Украина ответит собственными дальнобойными средствами и дронами. Президент также приказал немедленно обеспечить фронт всем необходимым.