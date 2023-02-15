Новое наступление РФ уже началось: эксперт объяснил, когда будет его кульминация и спад

Путин поставил задачу оккупантам достичь результатов к 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию.

Новое наступление войск России уже продолжается и оно постепенно только нарастает. Его кульминация, скорее всего, будет в марте.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Сегодня мы уже наблюдаем новые направления наступления — вдоль реки Оскол от российской границы до Купянска. Еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация, думаю, будет до марта. Это максимум, который они смогут показать сегодня", — выразил мнение Жданов.

Жданов напомнил, что диктатор РФ Владимир Путин поставил задачу оккупантам достичь результатов до 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию. Так что, как считает эксперт, к этому сроку оккупанты будут наращивать усилия, на плато выйдут 23-24 февраля и к марту будут на максимуме возможностей.

"Дальше пойдет спад, но не раньше второй недели марта. А потом все будет зависеть от нас — насколько эффективно мы будем наносить врагу впечатлений. Но наращивать силы ему уже нечем", — пояснил Жданов.

По его словам, оккупанты сейчас перебрасывают дополнительные силы на Угледарское и Бахмутское направления.

"Наступление продолжается, и оно только нарастает. Я считаю, что он находится в своей первой стадии. Он будет наращиваться количеством введенных в бой войск, будут наращиваться усилия. Там, где враг получает серьезный отпор, он проводит перегруппировку и опрокидывает туда резервы для усиления давления на нашу оборону, как это происходит в Угледаре и Бахмуте", — сказал эксперт.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий. Но это не та активизация россиян, которая была в начале 2022-го.

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