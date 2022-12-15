Новое наступление РФ в феврале: об опасности предупредил и Резников

Резников предупредил о возможности нового наступления РФ в то же время, что и в прошлом году.

Россия может приступить к новой волне наступления уже в феврале после подготовки мобилизованных оккупантов.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью The Guardian.

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Резников напомнил, что по официальным кремлевским данным, в рамках так называемой "частичной мобилизации" Россией было мобилизовано около 300 тыс. солдат.

Министр предположил, что хотя бы половина после минимальной подготовки использовалась для усиления сил РФ после серии неудач на поле битвы. Остальные готовились более тщательно для будущих наступлений.

"Вторая часть мобилизованных, примерно 150 тыс. человек, начала обучение в разных лагерях. На подготовку тратят минимум три месяца. То есть они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план", — сказал он. .

Глава украинского Минобороны ожидает, что Россия будет продолжать мобилизовать своих граждан, описав основную тактику российских командиров как "мясорубку".

"Кремль пытается найти новые решения, как одержать победу", — сказал Резников.

Однако министр надеется, что хорошо обученные украинские войска и оружие, которое он надеется получить от союзников, позволит противостоять новым атакам врага.

"Если бы "мясорубка" была против "мясорубки", мы бы проиграли. Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с великой советской армией. Безусловно, большая советская армия выиграет, а маленькая советская армия проиграет, но мы — не советская армия", — подытожил он.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. По его словам, оккупанты либо снова нападут на Киев с севера, либо усилят атаки на Донбассе, либо будут наступать на юге. Генерал считает, что это наступление "может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — в конце января".

Военный эксперт Сергей Грабский ранее также говорил, что оккупанты с новыми силами могут атаковать Украину, однако не раньше весны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что весной россияне либо снова будут наступать из Беларуси, либо усилят свои атаки на Донбассе.

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