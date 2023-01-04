Новое наступление РФ: Жданов рассказал, куда делись 150 тыс. "мобиков"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, где делось 150 тыс. российских мобилизованных и могут ли они неожиданно вторгнуться в Украину.

Об этом он сообщил в своем youtube канале.

"Если мы говорим, что они набрали около 300 тыс., около 150 тыс. они вроде бы уже отправили на территорию Украины, затыкая дыры и пополняя потери. Остается еще где-то 150 тысяч. Куда и на чем они их привезут", – отмечает эксперт.

По его мнению, наличие у россиян 150 тыс. военных резерва еще не говорит, что там сформирована ударная группировка.

"Ударная группировка – это броня, артиллерия, авиация, танки, БМП. Они постоянно перевозят мобилизованных на тентованных грузовиках. Значительных эшелонов с техникой мы не видим. Чтобы сформировать танковый полк – три батальона по 42 танка – именно такое количество танков нужно.

Это большое количество техники. Я сомневаюсь, что в России есть необходимое количество исправной техники, хотя бы советской. Может, она и есть, но ее всю нужно перепускать через заводы", – пояснил Жданов.

Эксперт уверен, что сейчас Россия не сможет наладить выпуск запчастей для танков Т-72, Т-80, Т-62. Им придется ремонтировать способом "каннибализма" – один танк разбирать на запчасти для других. О глубокой модернизации речь вообще не идет.

"Поэтому собрать 200 тысяч можно и очевидно, что их собрали. Проблема в другом – как их вооружить. Чтобы перевезти полк, нужно 10 военных эшелонов. Представляете, какое движение на железной дороге РФ должно быть сейчас, чтобы перебросить такое количество войск", – говорит. Жданов.

Угроза из Беларуси

По словам эксперта, из Беларуси враг сможет снова напасть, когда там будет 5-7 дивизий, то есть 50-70 тысяч человек с техникой.

"Как это было в феврале: тогда в Беларуси они сосредоточили 45 тысяч. Сейчас этого нет", – уверяет он.

Где могут наступать окупать

Жданов предполагает, что россияне будут наращивать усилия на Восточном направлении. Возможно, из Белгородской области они попытаются вторгнуться в направлении Харькова или южнее – чтобы окружить нашу группировку на Донбассе. Или ударить в сторону Запорожья.

"Или одновременно — чтобы сойтись в Днепре. Такой замысел может быть. Но говорить, что они сформируют северное направление — увидим. Это не игла в сене, такое количество войск не утаишь", — подытожил эксперт.