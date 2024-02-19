Новое наступление России: что происходит на самых горячих участках фронта

Российские оккупанты сейчас проводят ряд наступательных операций на большей части фронта, в частности на Бахмутском, Лиманском, Купянском и Запорожском направлениях.

О ситуации на линии разграничения рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, на Бахмутском направлении продолжается наступление оккупантов к северу и востоку от Ивановского, силами 217-го ВДС (воздушно-десантные войска) 98 ВДД (воздушно-десантная дивизия) и 102-го МСП (мотострелковый полк) 150 МСД (мотострелковая дивизия) 8 ОВА (общевойсковая армия). Россияне предпринимают попытки штурмовых действий к западу от Клещиевки силами 1008-го МСП 6 МСД 3 АК и к востоку от Андреевки силами 1194-го МСП 6 МСД 3 АК (армейский корпус).

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На Лиманском направлении враг давит к юго-востоку от Выемки силами 51-го ВДП 106-й ВДД. Интенсифицировал штурмовые действия восточнее Ямполевки силами 31-го и 37-го МСП, 19 ТП 67 ИМД 25 ОВА. Продолжил давление восточнее Терны силами 283-го и 488-го МСП 144-й МСД 20 ОВА.

На Купянском направлении россияне продолжают наступательные действия северо-западнее Синьковки силами 25-й и 138-й ОМСБр 6 ОВА и восточнее Ивановки силами 7-го ОМСБ 11 АК.

Активизировались оккупанты также и в Запорожской области. Предпосылкой для этого было объединение ГВ (группировка войск) "Днепр" и ГВ "Запорожье" в единственную ГВ "Днепр", которая теперь насчитывает почти 130 тыс. личного состава, а общий механизированный ресурс составляет:

Танки – более 650 ед;

ББМ – около 2 тыс ед;

Ствольная артиллерия – 900 ед;

РСЗО – около 200 ед.

"Командование РОВ, на кураже после захвата Авдеевки, пытается не только продемонстрировать, что они могут "наступать", но и воспользоваться окном возможностей, когда ССУ (Силы специальных операций Украины – ред.) испытывают острый дефицит боеприпасов. С учетом того количества выстрелов, что через сутки делает украинская артиллерия, можно считать, что мы сейчас воюем без артиллерии", — говорит Коваленко.

Эксперт объясняет, что россияне, пользуясь этой слабостью и тотальным доминированием тактической авиации, применяющей КАБ без ограничения, "прощупывают и продавливают практически всю линию фронта".

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Коваленко отмечает, что вместо оперативной паузы, которая, по логике вещей, должна была наступить после захвата Авдеевки, в рамках которой должен был начаться процесс восстановления потерь, командование оккупантов избрало путь, пока есть возможность, выжимать максимум из своих подразделений.

"К чему это приведет? Вряд ли к существенному прорыву фронта. К потере отдельно взятых локаций – да, мы должны быть морально готовы. Но с учетом нынешних целей и возможностей, в выборе другой тактики мы предельно ограничены, концентрируясь на количестве уничтоженного врага, без жесткой привязки к позициям", – объяснил эксперт.

Напомним, ранее Александр Бородин, пресс-офицер 3-й штурмовой бригады, которая в последнее время защищала Авдеевку, рассказал, что украинские военные находятся в устойчивой обороне возле Авдеевки. Между тем оккупанты продолжают наступательные действия, впрочем, они уже не так интенсивны, как во время взятия города.

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