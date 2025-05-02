Новое наступление России или заморозка войны: чего ожидать на фронте веттука

ВСУ готовятся к вероятному летнему наступлению РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Россия может начать новое наступление на Украину летом 2025 года. Многие аналитики отмечают, что президент РФ Владимир Путин не откажется от своей цели — захватить как можно больше украинских земель и будет продолжать воевать.

Кроме того, эксперты предупреждают, что кремлевский диктатор может изменить тактику ведения войны под давлением США по проведению мирных переговоров.

Что известно о летнем наступлении РФ и хватит ли ресурсов у врага для этого — узнавал ТСН.ua.

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Россияне планируют наступление летом 2025 года

Украинские вооруженные силы ожидают, что армия Российской Федерации начнет летнее наступление, передает The Guardian.

По информации издания, на северо-восточном фронте, у реки Оскол, украинские войска готовятся к сдерживанию новой волны наступления со стороны России.

ВСУ отражают попытки россиян переправиться и захватить трассу R79 в Купянск.

Капитан Сергей «Буревой» рассказывает, что враг снизил опрокидывание техники из-за уничтожения понтонов дронами и артиллерией. Бои идут в полях и лесных полосах, но существенного продвижения нет — россияне используют даже гражданский транспорт.

В свою очередь военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что армия РФ готовится к наступлению летом, чтобы попытаться оккупировать весь Донецкий регион в рамках весенне-летней кампании.

Однако, по его словам, нет признаков подготовки нападения на Днепр или Павлоград.

Эксперт отмечает, что Россия изменила тактику: вместо атак по нескольким направлениям она теперь сосредоточила основные силы на Донетчине. По словам Мусиенко, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.

Это может свидетельствовать о планах оккупировать всю Донецкую область в пределах админграниц.

Эксперт подчеркнул, что для оккупантов город Покровск — не только военная, но и пропагандистская цель, чтобы создать впечатление возможного продвижения на Днепропетровщину.

Однако Мусиенко уверен, что о значительных территориальных захватах РФ говорить не придется. По его словам, переговоры о прекращении огня могут наступить раньше, чем оккупанты смогут продвинуться даже на несколько сотен метров.

«Даже российские военкоры уже признают, что так называемая СВО находится в тупике», — добавил Мусиенко.

России становится тяжело воевать

Военный эксперт Павел Нарожный убежден, что ресурсы России уже на грани, и план по захвату большей части Украины россияне реализовать не смогут.

Нарожный отметил, что у россиян почти закончилось артиллерийское вооружение и танки, а также снижается промышленное производство, как следствие РФ не способна производить оружие в тех объемах, как, например, пол года назад.

Тем не менее по словам эксперта, Кремль продолжает подготовку к летней кампании. Аргументами этого он назвал:

увеличение боевых столкновений на фронте каждый день;

наблюдается значительное накопление сил врага в Донецком направлении.

Военный эксперт предполагает, что Россия может попытаться наступать через Торецк на Константиновку, Покровск, а затем — на Славянск и Краматорск.

По его словам, главная цель операции — не столько военная, сколько пропагандистская: показать увольнение всей Донецкой области.

Путин меняет цели на войне

Издание CNN, ссылаясь на новые данные разведки, отмечает, что президент РФ Владимир Путин может изменить стратегию в войне против Украины, сосредоточившись на содержании оккупированных территорий и поддержке экономики, ослабленной санкциями.

Согласно данным разведки ранее Путин он верил в возможность полного захвата Украины, но теперь, вероятно, рассматривает краткосрочные цели.

Администрация Трампа считает, что это может сделать Путина более подверженным мирным переговорам, но в США скептически относятся к его намерениям, опасаясь, что Россия впоследствии возобновит войну.

Кремль, по всей вероятности, готов временно ограничить амбиции, чтобы улучшить отношения с США, но не отказывается от долгосрочных целей, включая контроль над частями Украины, которые он считает «исторически российскими».

Неназванный европейский чиновник рассказал изданию CNN, что Москва готова «подыгрывать» США и ограничить свои непосредственные цели для улучшения отношений с Вашингтоном. Однако страна «явно не отказалась от своих максималистских военных целей».

По мнению источника издания, РФ может использовать «тактическую паузу», чтобы впоследствии достичь своих целей.

Почему Путин будет продолжать воевать в Украине

Политический обозреватель и журналист Виталий Портников отметил, что Путин может изменить тактику ведения войны против Украины, однако от ее конечных целей не откажется.

Как отметил обозреватель, военная тактика Кремля может быть изменена только в случае нехватки сил и ресурсов для продвижения по украинским землям.

Портников отмечает, что тактика террора против гражданского населения не принесла Путину ожидаемых результатов, а именно быстрой капитуляции перед жестоким агрессором. Журналист считает кремлевский диктатор как типичный советский чекист, одержимый идеей «исправить ошибку в 1991 году» — восстановить СССР в его бывших границах.

Портников подчеркнул, что поскольку такой сценарий без присоединения Украины это невозможно, Путин вряд ли откажется от войны. Единственным фактором, способным заставить его приостановить агрессию, может стать серьезное ухудшение отношений с США, в частности, новые жесткие санкции от администрации Трампа.

Россия не заинтересована в мире

В новом отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что Украина демонстрирует свою готовность к компромиссам для завершения войны, как свидетельствует соглашение о полезных ископаемых из США. Однако Россия не проявляет желания идти на уступки.

Как отмечают аналитики, спецпосланник США Кит Келлог заявил, что Украина согласилась на 22 «конкретных» условия для мирного урегулирования, включая прекращение огня. В то же время, он подчеркнул, что дальнейшие шаги остаются «за Владимиром Путиным».

Однако российский МИД Сергей Лавров утверждает, что якобы Украина «не готова» к переговорам.

«Заявления Лаврова свидетельствуют о том, что российские чиновники не заинтересованы в серьезных мирных переговорах по прекращению войны и затягивают переговоры, чтобы способствовать достижениям России на поле боя», — добавляют аналитики.

Эксперты ISW считают, что Кремль пытается использовать переговоры о прекращении огня так, чтобы добиться дополнительных уступок от Украины и Соединенных Штатов, ошибочно перекладывая вину на Украину за буксировку переговоров по прекращению войны.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига отмечает, что объявляя очередное перемирие, Кремль применяет «тактику гибридных манипуляций». По словам Сибиги, таким образом, Россия скрывает свое нежелание заканчивать войну.

Сколько будет продолжаться война

Аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк считает, что армия РФ способна активно воевать максимум год.

Это связано тремя факторами:

недостаточное финансирование;

увеличение среднего возраста бойцов РФ;

уменьшение военно-промышленного комплекса РФ.

Карпюк отметил, что при такой интенсивности ведения войны денег в бюджете России не хватит. В частности, это повлияло на денежную помощь за подписание контракта по регионам РФ

Аэроразведчик, ссылаясь на российскую аналитику, отметил, что средний возраст российского бойца сильно вырос. Если раньше он составлял 23-24 года, то сейчас он составляет более 40 лет.

Среди прочего Карпюк назвал специфику погодных условий, а также возможности уничтожения техники и личного состава, которую сегодня имеют ВСУ.

Также важны погодные условия и возможности ВСУ уничтожать технику и личный состав (1000–1500 окупантов в сутки, данные проверены через «Дельту»). Для стабилизации фронта нужно уничтожать 2000–3000 в день.

При стабилизации линии фронта образуется «серая зона» (4–8 км), где пехота не сможет долго удерживать позиции через дроны.

Ранее мы сообщали, что Россия начала новое наступление на фронте. Кремль желает захватить все больше украинской территории и создать дополнительное давление на Донбассе.

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