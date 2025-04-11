Новое наступление России: источники BBC в Генштабе назвали цели врага на Донбассе

Наступление РФ на Покровск. / © ТСН.ua

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Армия РФ начала свою наступательную кампанию. Хотя активность российских войск на Донбассе упала, но приоритетными направлениями остаются агломерации городов в Донецкой области.

Об этом сообщает издание BBC Украина со ссылкой на собеседника в Генштабе ВСУ.

По информации источника издания, для агрессорки РФ приоритетными направлениями остаются агломерации городов в Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024-м. Это агломерации Покровск-Мирноград и Краматорск-Славянск-Константиновка.

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Донецкая область

Что касается первой, то оккупационные войска находятся в 4-5 км от окрестностей Покровска. Силам обороны удалось провести несколько контратак и затормозить россиян на рубеже сел Шевченко-Песчаное-Котлино. Именно это сорвало планы Кремля по полуохвату города. Впрочем, россияне пытаются найти скважину в обороне ВСУ.

Что касается агломерации Краматорск-Славянск-Константиновка, то врагу необходимо завершить оккупацию соседних населенных пунктов — Часового Яра и Торецка, чтобы начать бои за нее. О полном контроле ни одного из этих городов речь не идет. В настоящее время продолжаются бои в городской застройке. До окраин Константиновки от российских позиций сейчас 8-10 км.

Однако начало весенне-летней кампании РФ уже отразилось на участке фронта севернее. В начале апреля россиянам удалось «проломить» украинскую оборону на Лиманском направлении. Оккупанты расширили свой плацдарм, наступая одновременно на юг — к Лиману и на запад — к реке Оскол и городку Борова на его берегу.

ВВС пишет, что если россиянам удастся достичь этих целей, то оборона ВСУ окажется в затруднительном положении, потому что будет обрезана логистика участка фронта у Серебрянского леса, Сиверска и Славянска.

Запорожская область

Между тем, на юге Донбасса и в Запорожской области российское наступление преследует пока тактические цели. Российская армия штурмует украинскую линию обороны, чтобы пробиться в админграницы Донецкой области и, вероятно, зайти на территорию Днепропетровской. Ближайшей целью РФ может быть логистический центр ВСУ в поселке Новопавловка, в который оккупантам остается преодолеть около 15 км.

Еще южнее россияне стремятся обрезать логистику Сил обороны, опирающуюся на трассу Донецк — Запорожье. Под угрозой здесь села Богатырь и Комар. Кроме того, возросло количество атак и южнее Запорожья.

Это оживление пока не представляет угрозы областному центру, говорит ВВС источник в украинском военном командовании. На данном этапе армия РФ пытается усложнить логистику ВСУ между узлами обороны в Орехове и Каменском, захватив высоты рядом.

Как сообщали аналитики Института изучения войны, РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области. Отметим, что ранее американские специалисты оценивали, что армия РФ не будет пытаться продвинуться дальше на север Сумской области или атаковать город Сумы, пока украинские войска сохранят свое выступление в Курской области».

Дата публикации 19:49, 10.04.25 Количество просмотров 31 Переговоры активизировались! Плюсы и подводные камни для Украины!