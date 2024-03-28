Новое наступление России: пессимистический прогноз журналистов The Economist

Британские журналисты считают, что Силы обороны Украины слишком поздно начали усиливать свои защитные позиции.

Новое большое наступление России, которое, вероятно, начнется летом этого года, сдержать будет гораздо труднее, чем в начале полномасштабного вторжения.

Журналисты британского издания The Economist объясняют такой пессимистический прогноз тем, что Силы обороны Украины слишком поздно начали усиливать свои защитные позиции.

"Когда весна сменится летом, есть опасения, что Россия начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году. И способность Украины сдержать его в этот раз выглядит сейчас гораздо менее уверенной, чем тогда", — говорится в публикации.

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Британские аналитики отмечают, что "в последние недели землекопы начали двигаться, и зубы дракона высеваются", но заниматься сооружением и укреплением оборонных позиций нужно было гораздо раньше.

Такую якобы неторопливость в издании объясняют тем, что украинское правительство все еще надеется на контрнаступление ВСУ и “боится мысли о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, что отрежет пятую часть страны и лишит ее большей части выхода к морю”.

"Идея о том, что эта линия может стать основой предстоящих мирных переговоров — это именно то, чего Зеленский хотел избежать", — отмечается в публикации.

Британские журналисты утверждают, что нынешние угрозы со стороны РФ "столь велики, что это наименее плохой вариант".

Напомним, генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес считает, что российские войска используют задержку помощи для Украины для более интенсивных атак. Впрочем, оккупанты не имеют ресурса для совершения большого прорыва.

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