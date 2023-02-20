Новое наступление России: смогут ли оккупанты захватить Киев

Политик объяснил, что ресурсов у РФ не хватит.

Российские оккупанты могут снова попытаться захватить Киев. Однако угрозы повторного наступления Вооруженных сил России на северном направлении пока нет.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью "Укринформу".

"Исключать такую вероятность мы не можем. Вместе с тем, ситуация очень тщательно мониторится нашими разведывательными органами. По состоянию на данный момент группировок, которые создавали бы угрозу продвижения российских оккупационных войск с северного направления, мы не видим. На данный момент угрозы точно нет", — подчеркнул Вениславский.

Политик также считает, что РФ отказалась от намерений захватить Киев.

"Россия не отказалась от планов уничтожить Украину как государство, уничтожить украинский народ как нацию. Поэтому, конечно, если бы у них была возможность, пытались бы захватить Киев. Пока таких возможностей у РФ нет. Она может использовать только самоубийственные десантные операции, которые приведут к катастрофическим последствий для самой России", – добавил он.

Наступление РФ в канун годовщины полномасштабного вторжения

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин накануне 24 февраля будет атаковать Украину всеми доступными средствами, чтобы продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи в войне к годовщине полномасштабного вторжения. Украинские военные и эксперты предупреждают об угрозе ракетных ударов, наступлении армии оккупантов, диверсиях и даже массированном авианалете.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что российские оккупанты к годовщине полномасштабного вторжения планируют новую массированную ракетную атаку по Украине.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил украинцев об опасности накануне 24 февраля.

Зеленский за 19 февраля: Всего не расскажешь

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