Новое наступление России уже продолжается на востоке Украины: аналитик сообщил, где еще есть угроза

Левин убежден, что России не хватит оружия и обеспечения для повторения такого наступления, как 24 февраля 2022 года.

Сегодняшнее наступление России на Бахмутском и Угледарском направлениях, попытки наступать на Запорожье – это и есть то наступление, о котором неустанно говорили СМИ.

Об этом военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал "24 каналу".

Эксперт рассказал, что военная логика, по которой работает Генштаб ВСУ, предполагает рассмотрение любых вариантов наступления РФ, "даже самых фантастических". Поэтому следует рассматривать возможность наступления оккупантов на разных направлениях, на Одессу, Киев, наступление со стороны Беларуси и т.д. Но при этом следует оценивать вероятность таких наступлений.

В то же время Левин убежден, что России не хватит оружия и обеспечения для повторения наступления, которое было 24 февраля 2022 года.

"Мне кажется, что наступление, которое происходит сейчас, это то наступление, о котором раньше говорили. На большее у россиян нет сил. Не в смысле людей, а у них нет ни техники, ни средств связи, ни общего обеспечения, ни логистики", – рассказал израильский офицер.

Он уточнил, что одной только мобилизации в России недостаточно, ведь мобилизованных нужно еще организовать и обеспечить всеми необходимыми средствами. Левин отметил, что "у россиян с этим не просто плохо, а ужасно".

Напомним, накануне украинская разведка определила три возможных направления нового наступления российских войск: Донетчина, Луганщина и Запорожье. В то же время, как ожидается, в Херсонской области и Крыму оккупанты будут находиться в обороне.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, враг может попытаться пойти в наступление в Харьковской или Запорожской областях.

А член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил 8 февраля, что угроза наступления со стороны РФ на сегодняшний день существует только на Восточном и Южном направлениях.

Заметим, экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил о своем скептическом отношении к тому, что новое наступление России будет каким-то значительным.

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