Новое наступление России: в ГУР рассказали, что сейчас с лучшей частью армии окупантов

Юсов сообщил, что Россия потеряла на войне лучшие подразделения и технику.

Запланированное Кремлем новое наступление провалилось и не достигло поставленных целей.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

Юсов объяснил, что большое наступление россиян началось еще 24 февраля прошлого года, а не несколько месяцев назад. А анонсированное пропагандистами наступление этой зимой – это "очередная пропагандистская афера" Кремля и ИПСО.

По его словам, слухами о новом наступлении РФ пыталась запугать и дезориентировать Украину и ее союзников.

"Ключевые задачи, которые Кремль ставил перед своим оккупационным корпусом, проваленные в очередной раз — это выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Мы видим, что в очередной раз эти задачи и сроки провалены", — заявил Юсов.

Он подчеркнул, что российское наступление на востоке не смогло сломить оборону Украины. Первой причиной неудач окупантов была мощная оборона ВСУ и сопротивление украинцев, а также санкционная политика.

Кроме того, Юсов сообщил, что Россия потеряла на войне лучшие подразделения и технику.

"Лучшая часть российской армии уже уничтожена после 24 февраля на территории Украины. То же касается наилучшей части техники и вооружения окупантов. Да, у них остается немалый мобилизационный потенциал, остается много преимущественно старых образцов вооружения в консервации. Но это все не может компенсировать потери". – подытожил представитель Главного управления разведки.

Напомним, вместо ожидаемого наступления с севера, юга или северо-востока россияне решили сосредоточиться на Донбассе и бросают все силы для выхода на административные границы Донецкой области.

Ранее Михаил Самусь рассказал, зачем враг наступает на Авдеевку, уводя силы от Бахмута.

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