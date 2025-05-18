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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Новое наступление россиян - это "ковыляние инвалида": Белецкий о ситуации на фронте

Действия россиян на фронте мало похожи на организованное наступление, что свидетельствует об истощении оккупационной армии.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Андрей Белецкий

Командующий 3-м штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий

Российская оккупационная армия демонстрирует признаки истощения, но продолжает атаковать украинские позиции. Такие действия даже сложно назвать наступательной кампанией.

Об этом рассказал командующий 3-м штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий в интервью «Бутусов Плюс».

«В феврале 2024 года россияне начали наступление на Авдеевку. Я видел прекрасное качество личного состава, который они подготовили, огромное количество боеприпаса, 100 КАБов в сутки. Видел огромное преимущество в силах и средствах. Этот каток катился почти весь 2024 год», — вспомнил военный.

Но сейчас, по его словам, армия оккупантов потеряла много техники и свои хорошо подготовленные подразделения и продолжает нести огромные потери.

«Сейчас они то ли начали кампанию 2025 года, то ли не начали — мы даже понять не можем. Если не начали в конце апреля — это уже о чем-то говорит. Потому что они сейчас пропускают хороший, с точки зрения погоды, светового дня и т.д. период года. Если начали — это какое-то, ну извините, ковыляние инвалида, в прямом смысле слова. Где-то, как-то они косо-криво атакуют, с фантастическими потерями, вместо техники — мотоциклы, китайские квадроциклы и так далее. Где уже техника? Она безусловно есть, только в каких количествах и качестве. Я к чему веду? К тому, что Россия нормально так подвыдохлась», — заметил Андрей Белецкий.

Напомним, Белецкий спрогнозировал, как и когда может окончиться война в Украине. По его мнению, условия для завершения войны есть, однако это зависит не только от Украины.

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