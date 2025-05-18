- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 657
- Время на прочтение
- 2 мин
Новое наступление россиян - это "ковыляние инвалида": Белецкий о ситуации на фронте
Действия россиян на фронте мало похожи на организованное наступление, что свидетельствует об истощении оккупационной армии.
Российская оккупационная армия демонстрирует признаки истощения, но продолжает атаковать украинские позиции. Такие действия даже сложно назвать наступательной кампанией.
Об этом рассказал командующий 3-м штурмовым корпусом ВСУ Андрей Белецкий в интервью «Бутусов Плюс».
«В феврале 2024 года россияне начали наступление на Авдеевку. Я видел прекрасное качество личного состава, который они подготовили, огромное количество боеприпаса, 100 КАБов в сутки. Видел огромное преимущество в силах и средствах. Этот каток катился почти весь 2024 год», — вспомнил военный.
Но сейчас, по его словам, армия оккупантов потеряла много техники и свои хорошо подготовленные подразделения и продолжает нести огромные потери.
«Сейчас они то ли начали кампанию 2025 года, то ли не начали — мы даже понять не можем. Если не начали в конце апреля — это уже о чем-то говорит. Потому что они сейчас пропускают хороший, с точки зрения погоды, светового дня и т.д. период года. Если начали — это какое-то, ну извините, ковыляние инвалида, в прямом смысле слова. Где-то, как-то они косо-криво атакуют, с фантастическими потерями, вместо техники — мотоциклы, китайские квадроциклы и так далее. Где уже техника? Она безусловно есть, только в каких количествах и качестве. Я к чему веду? К тому, что Россия нормально так подвыдохлась», — заметил Андрей Белецкий.
Напомним, Белецкий спрогнозировал, как и когда может окончиться война в Украине. По его мнению, условия для завершения войны есть, однако это зависит не только от Украины.