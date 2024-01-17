Новое наступление россиян на Донетчине: оккупанты стягивают технику в Волноваху (видео)

Российские войска накапливают силы у Волновахи, а офицеры расселяются в захваченном Мариуполе.

Фиксируется смещение военных перемещений российских войск в сторону Волновахи и северо-запада Мариупольского района.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Военные перемещения Мариуполи снова изменили направление в сторону Волновахи. С Новоазовского и Бердянского направления преимущественно живая сила и инженерные подразделения [двигаются] по трассе Мариуполь-Донецк в сторону Волновахи", — рассказывает Андрющенко.

По его словам, оккупанты начали расселение офицерского состава в новых и отремонтированных домах в Центральном районе города. Наибольшая концентрация захватчиков в районе пр. Металлургов и бул. Шевченко, а также в частном секторе "Новоселовцы".

Кроме того, зафиксирован факт использования россиянами бетонных конструкций, похожих на секции многоэтажек, в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи.

"В целом можно говорить о продолжении взимания и накопления резервов вокруг Волновахи и на северо-западе Мариупольского района. До сих пор Угледар остается в зоне наиболее вероятного последующего давления россиян на севере Донецкой области", — резюмировал советник городского головы Мариуполя.

Фиксируется перемещение россиян к Волновахе через Мариуполь

Напомним, во временно захваченном Мариуполе местные борются с постоянными прорывами канализации, в результате которых в городе стоит невыносимая вонь и появляется плесень на стенах.

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