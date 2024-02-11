Новое наступление россиян на Харьков: существует ли угроза — спикер ВСУ

Российские оккупанты, как свидетельствует оперативное наблюдение, не формируют мощную группировку для наступления на этом направлении.

Силы обороны Украины укрепляют оборонные рубежи недалеко от Харькова, однако мощных наступательных формирований российской оккупационной армии на этом направлении пока не фиксируют.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

По его словам, с начала полномасштабной войны на этом направлении устанавливают фортификационные сооружения на случай, если РФ снова пойдет в наступление.

"Этот процесс происходит постоянно. Конечно, постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лиманно-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры", — отметил он. Евлаш.

В то же время он отметил, что российские оккупанты, как свидетельствует оперативное наблюдение, не формируют мощную группировку для наступления.

"У противника на этом направлении не будет никаких шансов. Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение окупантов даже вдоль линии фронта", - отметил он.

Напомним, отдельные подразделения Росгвардии провели оперативную передислокацию в приграничные районы Белгородской области. Российские силы могут совершить тактические диверсионные трансграничные рейды в Харьковскую область.

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