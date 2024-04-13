Новое наступление россиян: украинский подполковник дал неутешительный прогноз на лето

Летом Украину ждет испытание, которое может дорого стоить украинским войскам из-за отсутствия оружия, которое предоставляет Запад.

Об этом сказал командир Отдельной Президентской бригады подполковник Павел Куриленко в интервью британскому изданию The Telegraph.

"Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению. Ближе к лету российские войска будут готовы атаковать район на стыке Запорожской и Донецкой областей и пытаться продвинуться в направлении Харьковской области на Полтавскую область. После этого боевая линия будет расширена, а также увеличится глубина линии фронта. Мы сможем разорвать их логистические маршруты, чтобы они не смогли победить, даже превосходя наши силы. Эта линия застынет по Днепру, и мы потеряем территорию Украины вплоть до Днепра", – сказал он.

Куриленко также добавил, что в сложившейся ситуации все зависит от Запада. Если Украине будут оперативно оказывать военную помощь, украинской армии фронт удастся удержать. Если нет, все посыплется, но тогда это будет означать, что у Украины нет ни союзников, ни партнеров.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиян.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Украины наступил "критический момент" в войне, поэтому необходимо обеспечить ВСУ боеприпасами и системами ПВО.

К слову, ряд западных СМИ опубликовал свои видения дальнейшего сценария войны в Украине. Есть оценки, что война не будет длиться годами, а может быть приостановлена или "заморожена" уже в 2024 году; имеется большой риск потери территорий и продвижения оккупантов в глубь страны; есть угроза, что в июле войска РФ могут снова оказаться под Киевом.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему во время долгожданного контрнаступления не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники военное руководство и чего ожидать дальше.

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