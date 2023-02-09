Новое наступление россиян уже началось: эксперт назвал направление

Оккупанты уже начали свое наступление на востоке Украины. Вражеские войска уже активизировались в Луганской области.
Новое российское наступление уже продолжается на линии Сватово — Кременная. Там враг концентрирует все свои силы.
Об этом заявил ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала FREEДОМ.
"Весной мы все ждем наступления где-то на Киев из Беларуси или еще чего-то похожего. А ситуация совсем другая, и россияне ограничили свое наступление именно на нынешней линии фронта. И даже не на всей, а только в пределах Донбасса, но там они уже очень прут. То есть наступление, начало которого почему-то у нас в тылу все обсуждают, уже идет на линии Сватово — Кременная”, — рассказал Дикий.
В то же время, российские свежемобилизованные до сих пор плохо подготовлены и немотивированы. Для огромных прорывов в ВС РФ сил нет. Враг уже экономит артиллерию, иссякают и запасы ракет для ударов по Украине. Однако, по словам Дикого, врага не стоит недооценивать, ведь он все-таки учится на ошибках.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты уже подготовили для наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.
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