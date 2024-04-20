"Новое наступление россиян уже началось": майор запаса ВСУ о планах врага

Новое наступление россиян уже началось и только будет усиливаться.

Об этом рассказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Эспрессо.

Он подчеркнул, что враг будет пытаться давить по всей линии фронта.

" Если сказать о мобилизации 300 тыс. человек в РФ, то 200 тыс. у них почти готовы и могут быть присоединены, поэтому они пытаются создать две дополнительные армии, как говорил российский министр обороны Шойгу. Мы все ожидали и ожидаем, что враждебное наступление будет в конце мая — начале июня, но, скорее всего, это наступление уже началось", — сказал Гетьман.

Он отметил, что РФ ежемесячно мобилизует до 30 тысяч человек.

Пока трудно спрогнозировать, где враг будет предпринимать наиболее мощные наступательные действия, потому что россияне еще сами не уверены, где будут проводить наступление.

"Враг будет постоянно пытаться прощупывать нашу линию обороны по всей линии фронта. А где именно будут более мощные удары? Скорее всего там, где россияне уже наступают, — Часов Яр. Также это может быть Харьковское направление, потому что российский министр иностранных дел Лавров говорил, что это одна из приоритетных целей для их наступательных действий», – пояснил майор запаса НГУ.

Также гарями могут быть направления и Авдеевки, и Марьинки, и попытка атаковать Угледар, а также Купянско-Лиманское направление, особенно Купянск-Узловое.

"Может быть попытка протиснуться через Времен Яр к Константиновке, потому что это тоже железная дорога, которую мы активно используем. Кроме того, противник может попытаться у Роботиного отодвинуть наши войска от железной дороги Волноваха – Токмак – Мелитополь – Джанкой, которую использует для подпитки своей группировки "Днепр ". Ситуация тяжелая. Не стоит ожидать, что у нас есть время до 1 июня. Я уверен, что наступательные действия россиян уже начались и будут только усиливаться", — резюмировал Гетьман.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации могут уйти в наступление июня. Цель противника – попытаться захватить Донецкую и Луганскую области.