Новое наступление россиян: в ГУР рассказали, где может активизироваться армия РФ

Российские оккупационные войска могут активизироваться под Купянском в Харьковской области.

Так, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net прокомментировал статью The Telegraph на Харьков.

По его словам, украинская разведка фиксирует определенное накопление сил и средств оккупантов на Купянском направлении. В частности этот факт может указывать на то, что РФ может активизировать наступательные действия на этом участке фронта. Однако подтвердить, что это произойдет 15 января, как пишет британское издание, в ГУР не могут.

"Вместе с тем не можем утверждать, что россияне готовят эти действия именно на указанные даты. Украинские силы безопасности и обороны принимают необходимые меры для реагирования", — заявил представитель ГУР.

Будет ли наступление на Харьков

Также прокомментировал статью The Telegraph о наступлении России в Харьков другой представитель ГУР Андрей Черняк. Он также подтверждает накопление сил и средств неприятеля на Купянском направлении.

В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя информацию о том, что РФ готовит повторное наступление на Харьков, говорит, что сейчас концентрация военных подразделений россиян на границе не зафиксирована. Впрочем, по его словам, ситуация может меняться поминутно.

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