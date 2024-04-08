Новое наступление россиян: Жданов назвал два основных направления

Однако российскому командованию придется выбирать, какое направление будет главным, потому что на два – в армии РФ вряд ли будут силы, отметил Олег Жданов.

Новое наступление россиян будет совсем скоро, потому что врагу нужно выполнять политические цели этой войны – а именно выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью "Апострофу".

Жданов уточнил, что будет попытка выйти на Покровск и затем вернуть на юг, чтобы срезать Угледарское выступление, потому что российские оккупанты не могут пройти Угледар.

"Второе направление – это битва за Часов Яр с выходом на Краматорск и Славянск", – уточнил эксперт.

Но российскому командованию, по мнению Жданова, придется выбирать, какое направление будет главным, потому что на два – в армии РФ вряд ли будут силы.

"Если они где-то сейчас не достанут 100-150 тысяч войск, то им нужно будет перегруппировать войска и перебрасывать их с одного направления на другое. И здесь у российского командования будет дилемма — либо идти на границу Донецкой области в Покровск, или идти на захват крупнейшей и единственной на сегодняшний день большой жилой агломерации, которая осталась в Донецкой области", – подытожил военный эксперт.

Напомним, оккупанты пытаются взять пригород Часова Яра в оперативное окружение.

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