Новое наступление российской армии: аналитики ISW оценили – насколько угроза реальна

Украина обеспокоена возможностью значительных территориальных достижений России летом 2024-го, если будут продолжаться задержки с западной помощью.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики опираются на статью американского издания Bloomberg, в которой говорится, что внутренние украинские оценки свидетельствуют, что продвижение вдоль линии фронта армии РФ может набрать значительные обороты до лета 2024 года, если партнеры Украины не увеличат запасы артиллерийских боеприпасов.

Также Bloomberg сообщает, что близкие украинскому руководству источники заявляют: Киев ожидает, что российские силы решат между тем, чтобы продолжать сосредотачиваться на постепенном тактическом продвижении и готовиться к большей попытке прорыва летом 2024-го — в зависимости от результатов текущих наступательных операций войска. В частности, о подготовке РФ к новому наступлению в конце мая или летом этого года заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас российские войска пытаются использовать тактические возможности, которые предоставляет российский захват Авдеевки, и пытаются продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска создадут трудно пробить оборонные рубежи", — говорится в отчете аналитиков.

Отмечается, что оккупанты могут решить скорректировать предстоящие наступательные операции на основе успеха, которого они достигли в наступлении на оборонные рубежи ВСУ к западу и северо-западу от Авдеевки. В свою очередь, украинская оборона в районе города может повлиять на представление России о более широком состоянии обороны Украины вдоль линии фронта.

В ISW также отмечают, что захватчики проводят наступательную операцию по нескольким направлениям вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились значительных успехов в этом районе.

"Способность России добиться значительных успехов в оперативном плане все еще в значительной степени зависит от уровня поддержки Украины Западом. Поскольку хорошо обеспеченные украинские силы доказали, что они могут помешать оккупантам получить даже незначительные успехи во время широкомасштабных российских наступательных усилий", — отмечают в Институте.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте. Оккупационная армия продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта. "напряженная ситуация сложилась в Авдеевском и Запорожском направлениях.

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