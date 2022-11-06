Новое наступление с севера: Арестович назвал основную задачу войск РФ в Беларуси

Советник ОП успокаивает, что пока у оккупантов недостаточно сил для нового наступления.

Пока непосредственной опасности наземных действий из Беларуси нет. Белорусская армия не готова к вторжению на территорию Украины.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Белорусская армия не готова (к вторжению. – Ред.) и не желает, российское руководство желает, но не готово", – отметил Арестович.

По его информации, около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас находятся в Беларуси. Но это не единственная группировка, а "солянка" из разных подразделений с разными задачами. Часть из них решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения.

По мнению советника ОП, чтобы опасность с севера стала значительной, количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно достичь 20-25 тысяч войск минимум, сведенных в ударную группировку.

"До этого еще очень далеко, если это в общем-то в планах. Пока все выглядит так, что основная задача белорусской группировки российских войск – это создавать угрозу без вторжения, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления", – считает Арестович. .

Что возможно?

В то же время, советник ОП не исключает новые удары иранских беспилотников, ракет типа "Искандер" и российской авиации из воздушного пространства Беларуси.

Готовится ли из Беларуси нападение?

10 октября стало известно, что Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства.

15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными.

В то же время белорусская мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" зафиксировала, что в середине октября Беларусь вывезла по железной дороге подавляющую часть военной техники из приграничных районов обратно в места постоянной дислокации.

Также группа сообщила, что режим Лукашенко отправил в оккупированные Донецк и Луганск танки и "Уралы", снятые со складов хранения.

Аналитик белорусского Института стратегических исследований Вадим Можейко подтвердил, что Россия вывозит, а не завозит военную технику из Белоруссии.

Сегодня украинский военный Валерий Маркус заявил, что жителям Волынской и Ровенской областей, граничащих с Беларусью, лучше на время выехать в более безопасные места.

В то же время глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заверил, что ситуация на границе с Беларусью спокойная.