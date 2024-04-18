Новое наступление ВС РФ: Буданов рассказал, какую основную цель преследуют оккупанты

Кремль уже неоднократно ставил задачу полностью захватить Донбасс, однако оккупанты его не выполнили.

Вооруженные силы Российской Федерации могут пойти в наступление с июня. Цель противника – попытаться захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью The Washington Post.

По его убеждению, оккупанты могут ожидать выборы президента в США в ноябре. В частности, россияне постараются захватить как можно больше населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях до инаугурации американского президента.

Буданов отметил, что для противостояния оккупантам нужно увеличить трансграничные атаки российских добровольцев, ведущие бои внутри РФ при поддержке украинской службы, и атак беспилотных летательных аппаратов.

"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность, критические военные цели, их аэродромы, их пункты командования и управления", — сказал Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что цель этого такая, чтобы показать россиянам, что их президент Владимир Путин не может защитить население от войны.

Что известно о возможном новом наступлении россиян

Россия создает новую группировку войск более чем в 100 тысяч военных. Есть вероятность, что летом россияне попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений. Значительные ресурсы оккупанты РФ сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

"Они могут попытаться пойти в наступление, например, на востоке или севере на участках, где есть железная дорога. Чтобы получить удобное место для развертывания большого плацдарма", — сказал полковник запаса СБУ Михаил Притула.

По состоянию на середину марта Россия сосредоточила основные усилия на том, чтобы прорвать украинскую оборону к западу от Авдеевки, указывает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

После ухода из города украинских сил 17 февраля армия РФ смогла довольно стремительно продвинуться на запад и захватила соседние села Степное и Ласточкино, а также завязала бои за Тоненько, Орловку и Бердичи. Именно за этими селами, вдоль каскада по прудам и малым рекам, проходит линия обороны ВСУ.

Россия давит на эту линию, пытаясь воспользоваться моментом и временной дезорганизацией украинских подразделений.

На Запорожском направлении российские войска на протяжении зимы не смогли выполнить поставленную задачу – срезать украинские выступления у Роботино и Старомайорска. Хотя несколько раз пытались это сделать и даже находились непосредственно в пределах Роботино.

Полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк прогнозирует, что в конце лета Россия попытается осуществить одновременно две масштабные стратегические операции: оцепить Славянско-Краматорскую агломерацию и ликвидировать украинский фронт возле Угледара.

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