Новое наступление ВСУ в Курской области: эксперт назвал важную цель украинских войск

Наступление Сил обороны Украины в Курской области преследует военную и политическую цель. Впрочем, важно быть реалистами в ожиданиях, поскольку силы украинских военных на этом направлении ограничены.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина".

"Россияне говорят о нескольких десятках единиц нашей техники. В принципе все. Говорить о том, что мы там сейчас дойдем до Курска или Курской АЭС, которая нам не нужна даже даром, не приходится, — отмечает эксперт.

Ступак отмечает: вероятно, цель наступления состоит в двух составляющих: военной – 30%, а также политической – 70%.

Военная состоит в том, чтобы заставить русскую армию частично забрать свои силы из Покровска, Курахово, а вместо этого переместить их в Курск. То есть создать еще одну большую точку напряжения.

Политическая составляющая имеет целью продемонстрировать то, что власть агрессорки России слаба и, возможно, создать напряжение в российском обществе, а также определенное количество внутриперемещенных людей, которые бегут в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск или Барнаул.

"Возможно, но это большая такая история, а дайте используем Курскую область — в качестве переговорного туза с РФ. Звучит это вроде бы неплохо, но технически и практически я себе не представляю, как это можно сделать", — добавил Иван Ступак.

Как сообщалось, ВСУ активизировали наступательные действия на Курщине. Эту информацию подтвердили в СНБО и Офисе президента 5 января.

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