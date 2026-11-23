ДШУ опровергли слухи о новом наступлении на Курщине / © ТСН.ua

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Информация о якобы «новом прорыве границы РФ» и «взятии под контроль населенного пункта в Курской области «, которая в последние дни распространяется в Сети, не соответствует действительности. На самом деле речь идет об обычной боевой работе украинских подразделений, которую в соцсетях по ошибке подали как масштабное наступление.

Об этом сообщил 8-й корпус Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

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Было ли новое наступление ВСУ на Курщине: что говорят военные

В 8-м корпусе ДШУ объяснили, что волну громких сообщений подхватили медиа после публикации отчета американского Института изучения войны (ISW). Сами аналитики института отмечали: имеющиеся данные не свидетельствуют о возобновлении масштабной украинской операции на территории Курской области.

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По словам военных, бои вдоль государственной границы Сумской области продолжаются ежедневно. Вероятно, авторы Telegram-каналов восприняли локальное улучшение тактического положения украинских подразделений на одном из участков фронта как начало наступления.

«Такое улучшение никоим образом не означает ни „операции“, ни „наступления“ в полосе ответственности 8 корпуса ДШВ на Северо-Слобожанском направлении», — отметили в отделе коммуникаций корпуса.

Почему вымышленные «победы» вредят украинским защитникам

Военные также объяснили, почему не раскрывают подробности перемещения подразделений: подтверждение или опровержение отдельных деталей может помочь противнику и подвергнуть украинских защитников опасности. О реальных операциях Силы обороны сообщают только тогда, когда это позволяет ситуация с безопасностью.

«Громкая „победа“ по анонимному каналу вредит так же, как „измена“. Она рождает неоправданные ожидания, приводящие к разочарованию. У нас достаточно реальных результатов на поле боя, чтобы не придумывать сделок, которых нет», — подчеркнули в 8 корпусе ДШУ.

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В заключение военные призвали не распространять непроверенные сообщения о якобы прорывах границы или захвате населенных пунктов. Официально комментировать ситуацию в этом направлении уполномочены только Главнокомандующий ВСУ, Генеральный штаб, Группировка войск «Север» и 8 корпус ДШУ — на своих официальных ресурсах.

Ранее мы сообщали, что украинские военные нанесли удар по месту дислокации экипажей российского подразделения беспилотников «Рубикон С» в городе Рыльск Курской области. По данным 8 корпуса ДШУ, оккупанты обустроили в здании местного отделения полиции техническую базу, где собирали и ремонтировали дроны, а также хранили боеприпасы.

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