Новое обострение на Донбассе: в ТКГ назвали три причины активизации боевиков

Усиление обстрелов боевиков на Донбассе, из-за чего возросло количество погибших и раненых украинских военных, связано с тремя факторами: предстоящая встреча Зеленского с Байденом и Меркель, необходимость мобилизации российского электората перед выборами в Госдуму РФ и закрытия КПВВ.

Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Гармаша, есть три фактора обострения ситуации на Донбассе.

"Один из них — геополитический. Встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны положительные решения для Украины, представитель МИД России Мария Захарова говорила, что в случае продолжения милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", — считает он. Для России обострения на Донбассе являются сдерживающим фактором и фактором шантажа, в частности в геополитике.

Второй фактор — внутрироссийский и касается выборов в Госдуму России.

"Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, которая мобилизует электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая вновь российских граждан к голосованию", — прокомментировал Гармаш.

Кроме этого, важным фактором является рост недовольства тем, что заблокированы КПВВ, люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии. По мнению представителя в ТКГ боевикам выгодно обострение на фронте, чтобы оправдывать закрытия КПВВ.

"Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не исключал и военный фактор — это террор мирных жителей с целью очистки от них зоны потенциальной активизации военных действий", — отметил Гармаш.

Напомним: