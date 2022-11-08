Новое оружие против российских ракет: как ЗРК NASAMS и Aspide помогут защитить Украину

В Украину в рамках военной помощи от западных союзников прибыли системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide. В Минобороны заявили, что новое оружие значительно усилит ВСУ.

США предоставили две системы NASAMS, еще шесть Украина получит впоследствии. Новое оружие вместе с переданными Германией ЗРК IRIS-T и другими средствами ПВО позволит защитить небо от массированных ракетных атак России.

ТСН.ua выяснил, какие особенности имеют ЗРК NASAMS и Aspide и как они усилят противовоздушную оборону Украины.

NASAMS

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков на Youtube-канале ТСН рассказал, что NASAMS – это самый современный зенитно-ракетный комплекс среднего действия, который могли поставить союзники в принципе. Такой комплекс защищает, в частности, Белый дом в Вашингтоне.

По его словам, NASAMS использует три вида ракет:

"AMRAAM-ER уничтожают цели на дальности до 40 км. AIM-120 является ракетой воздух-воздух, адаптированной для запуска с земли. Это лучшая ракета воздух-воздух в принципе по наибольшему количеству подтвержденных уничтоженных самолетов противника. Она позволяет уничтожать цели на дальности до 20 км. Есть еще ракета AIM-9X, отвечающая за уничтожение целей в ближней зоне".

Фото: commons.wikimedia.org

Как сообщил Катков, буквально за месяц до передачи комплексов Украине производители провели их модернизацию, чтобы перехватывать масштабную воздушную атаку крылатых ракет. Это позволит максимально увеличить эффективность отражения "классических" ракетных атак РФ по городам Украины.

Военный эксперт объяснил, в чем преимущество NASAMS перед советскими комплексами "Бук", "Оса" или С300. По его словам, советские ЗРК могут обстреливать 1-2 цели, в то время как американские NASAMS или немецкие IRIS-T имеют многоканальность, могут в одном залпе обстреливать десятки целей.

"Это крайне важно, поскольку враг запускает крылатые ракеты не по одной, а сразу летит 8-10-12-16. Один комплекс NASAMS может уничтожить их единолично", — пояснил он.

Aspide

Наземный ЗРК Spada Aspide является совместной итальянско-швейцарской разработкой. Этот зенитно-ракетный комплекс малой дальности передало Украине правительство Испании.

Испанцы указывают, что их "Аспиды" рассчитаны на "стационарную" работу и на защиту стратегических объектов, как промышленные предприятия, аэродромы или морские порты, пишет Zn.ua.

Aspide является названием многоцелевых ракет, используемых на наземных, корабельных и воздушных платформах. Это семейство европейских ракет класса воздух-воздух и поверхность-воздух.

ЗРК имеет радиус действия 35 км, высоту поражения целей 8000 м, скорость полета – 1324 м/с, вес боевой части – 30 кг.

Aspide можно использовать совместно с другими зенитными артсистемами, чтобы эффективно работать по воздушным целям на низкой высоте.

Он может работать в составе эшелонированной системы ПВО и обмениваться данными с ЗРК других типов.

Фото: Defence express

Как изменилась позиция Запада по защите украинского неба

Советник министра обороны Алексей Копытько в колонке на Лига.net напомнил, как изменилась за месяцы войны позиция Запада по предоставлению Украине систем ПВО.

"В августе 2021 года тогда еще вице-премьер Алексей Резников во время визита в США поднял тему передачи Украине систем ПВО... Тогда альтернативно одаренная публика в Украине организованно посмеивалась. Мол, шутите, какое ПВО/ПРО. В ноябре 2021 года (ровно год назад) во время визита в Вашингтон уже в статусе министра обороны Резников просил передать Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger. Тогда был ответ – это невозможно. Невозможно и все…" — пишет Копытько.

Советник министра отметил, что первые 100 комплексов Stinger появились в Украине в конце января 2022 года (из Литвы с разрешения США). На сегодняшний день получены (если условно расставить по эшелонам) :

0. ПЗРК – Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak.

1. ЗРК и ЗАК – Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard. На подходе Crotale.

2. (условные "Буки") – ЗРК IRIS-T, NASAMS. На подходе Hawk.

3. (условный С-300) – активно дискутируется в прикладном контексте SAMP-T.

Плюс куплен-получен ряд систем советского образца.

"О каком-то насыщении пока речь не идет, систем ПВО/ПРО явно недостаточно. Но главное – произошел тектонический сдвиг. Дальше будет только усиление. С одной стороны – это радует. С другой стороны – прозревшие западные деятели вызывают крайне смешанные чувства. Потому что сегодня они говорят теми словами, что им адресовали год назад. Буква в букву. И у этого прозрения страшная цена. Работа продолжается. Следующая цель – самолеты", — подчеркнул Копытько.

В Воздушных силах объяснили, в чем уникальность украинской ПВО

Особенность и уникальность системы противовоздушной обороны Украины состоит в том, что она создана из комплекса всех доступных средств, рассказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Уникальность нашей противовоздушной обороны – это ее создание из всего, что мы имеем. Это и переносные зенитно-ракетные комплексы, которые есть у всех Сил обороны, не только в Воздушных силах. Созданы мобильные огневые группы с ПЗРК и зенитными установками, которые расставлены по всей территории Украины на опасных направлениях. Работает истребительная авиация, которая используется для перехвата дронов и крылатых ракет. Также зенитные ракетные войска, которые работают как на переднем крае, так и прикрывают крупные города и важные государственные объекты", — отметил он.

Игнат добавил, что у Украины очень большая территория, поэтому не хватает огневых средств и средств обнаружения, чтобы полностью закрыть страну с воздуха.

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