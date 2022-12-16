Новое потенциальное наступление России 2023 года будет для нее последним - Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что большое наступление, которое Россия, вероятно, планирует на январь-февраль 2023 года, может стать для нее последним.

Об этом говорилось 15 декабря в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"У меня есть обоснованное сомнение. Поэтому мне кажется, что это последний большой удар России. И скажем так, что после этого провала начнутся долгожданные процессы, то есть кризис. Они пошли на сверхусилие, а вот в третий раз, я очень сомневаюсь, они смогут провести такого рода наступление. Если оно и будет, то — наполовину, потому что они будут проигрывать все до конца", — высказался Арестович.

Он подчеркнул, что главная задача для украинской армии – это отразить новое потенциальное наступление российской армии.

"Главное отразить это наступление, сыграть свою игру. Игра есть, она планируется – смотрим на слова Залужного. Дальше мы сохраним потенциал для наступления", — добавил Арестович.

Повторное наступление РФ в январе-феврале

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря в интервью британскому изданию сообщил, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. По его словам, оккупанты либо снова нападут на Киев с севера, либо усилят атаки на Донбассе, либо будут наступать на юге.

Об угрозе нового наступления РФ предупредил и министр обороны Алексей Резников. По его мнению, Россия может начать новую волну наступления уже в феврале.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.ua отметил, что у РФ осталось не так много направлений, где можно наступать. Самусь выделяет Запорожское направление, Донецкую и Луганскую области и не исключает угрозы из Беларуси.

Украинский Щедрик спели в НАТО

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