Новое пушечное мясо: в Генштабе ВСУ сообщили, в какие регионы Россия перебрасываетт 3-й армейский корпус

Российские военные не оставляют попыток захватить всю Донецкую область. По состоянию на 30 августа российская армия усиливает группировку своих войск в Донецком направлении.

Кроме того, РФ продолжает перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно захваченные территории Запорожской и Харьковской областей.

Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба ВСУ за 30 августа.

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Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Усиливает группировку войск на Донецком направлении. Продолжает перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно захваченные территории Запорожской и Харьковской областей", - говорится в строительстве.

Продолжаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины, добавили украинские военные.

Напомним, Россия "наскребла" людей на армейское подразделение, насчитывающее 15 тысяч человек. Советник Офиса президента Алексей Арестович считает. что этот третий российский армейский корпус не представляет угрозы для украинских защитников.

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