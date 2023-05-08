Новое российское оружие меняет ход войны в Украине — The Telegraph

По оценкам украинских официальных лиц, силы Москвы сбрасывают на поле боя не менее 20 крылатых бомб в день.

Военно-воздушные силы Российской Федерации не смогли взять под контроль небо над Украиной, а крылатые ракеты заканчиваются. Оккупанты пытаются адаптироваться к новой реальности и используют планирующие бомбы.

Управляемые бомбы оснащены "крыльями", чтобы увеличить дальность их полета, и летят низко и достаточно далеко, чтобы уклониться от некоторых средств противовоздушной обороны.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Российские планирующие бомбы попали в заголовки газет, когда истребитель случайно сбросил бомбу на пограничный российский город Белгород, повредив здания и ранив не менее трех человек.

Несут очень серьезную угрозу

Полковник Юрий Игнат, представитель ВВС Украины, заявил Telegraph, что бомбы представляют "очень серьезную угрозу". Дополнительный радиус действия, снабжаемый планирующей технологией, означает, что российские самолеты могут избегать рискованных вылетов вблизи линии фронта для ударов.

"В настоящее время противник использует тактическую авиацию для решения боевых задач вдоль границы с Россией, линии фронта и морского побережья. Во всех этих районах противник уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы", – сказал полковник Игнат.

По оценкам украинских официальных лиц, силы Москвы сбрасывают на поле боя не менее 20 таких бомб в день.

В то время как мир ожидает ожидаемого контрнаступления Украины, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование оружия может заставить Киев внести коррективы в свое оперативное планирование.

Оружие выбора для России

Простейшие планирующие бомбы – это модифицированное оружие, оснащенное крыльями и навигационными системами, позволяющими установить траекторию полета к цели.

Это может быть столь же просто и грубо, как переработка неуправляемого оружия. Россияне в основном перерабатывают старые советские авиабомбы ФАБ-500. Однако некоторые планирующие бомбы, такие как UPAB-1500B-E, специально разработаны с учетом этих особенностей.

Кажется, крылатые бомбы, более дешевые и более простые в производстве, чем баллистические и крылатые ракеты, стали оружием выбора для России, поскольку, как сообщается, у нее закончились более высокотехнологичные высокоточные боеприпасы.

Обладают меньшей отражательной способностью

Западные военные эксперты говорят, что планирующие бомбы обладают меньшей отражательной способностью, чем обычное оружие большой дальности, что затрудняет их отслеживание для Украины. Радары не всегда улавливают летящие на малой высоте объекты, а из-за небольшого размер крылатых бомб их трудно увидеть на радаре.

Применяемые российскими методы радиоэлектронного подавления и противорадиолокации означают, что у киевских сил есть лишь ограниченное окно для нацеливания на бомбы по мере их демаскирования.

Лучший способ борьбы — современные истребители F-16

Лучшим решением борьбы с управляемыми бомбами, по мнению полковника Игната, были бы современные западные истребители — по логистическим причинам Украина предпочитает F-16, которые имеют радары большей дальности и ракеты класса "воздух-воздух", чем устаревшие Су-27 и МиГ-29 Украина.

"Одного или двух было бы достаточно, чтобы их (крылатые бомбы – ред.) сдержать, потому что россияне увидят, что пара этих штук в воздухе, и не будут приближаться", — сказал он.

Но вопрос западных истребителей еще не решен. Поэтому пока что Киеву придется планировать свое наступление, чтобы его не испортило присутствие российских планирующих бомб.

Напомним, в конце февраля 2023 года бомбардировщики военно-космических сил РФ впервые использовали против Украины управляемые бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг. Эти бомбы снабжены инерционной и спутниковой системой навигации.

Читайте также: