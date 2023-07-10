Новое скандальное заявление Маска о контрнаступлении: "Украина может потерять еще больше территории"

Илон Маск высказался о контрнаступлении и пожалел "цвет российской и украинской молодежи в окопах".

Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск снова отметился скандальным заявлением о войне в Украине. В этот раз он заявил, что в случае "провала" украинского контрнаступления РФ сможет захватить еще больше наших территорий.

Об этом Маск написал в Twitter.

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Бизнесмен заявил, что в окопах, "не имея никаких территориальных завоеваний, погибает цвет российской и украинской молодежи".

"Какая бы сторона ни пошла в наступление на крепко укрепленные позиции, она потеряет гораздо больше солдат. Более того, Россия численно превышает Украину ~4:1, поэтому выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равны", — считает Маск.

Также он предполагает, что "если украинское наступление провалится с большими потерями", Россия во время своей контратаки "захватит гораздо больше территории". По мнению миллиардера, именно этот фактор удерживает вооруженные силы Украины от масштабного контрнаступления.

Илона Маска.

3 октября прошлого года Илон Маск в Twitter сделал ряд скандальных заявлений по Украине, которые сводились чуть ли не к призыву капитулировать перед РФ.

В частности, он предложил "отдать" Крым России, провести новые псевдореферендумы на оккупированных территориях и обязать Украину поставлять воду в Крым.

Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна". Кроме того, он написал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию".

7 октября Маск написал, что он – "фанат Украины, но не Третьей мировой войны".

ТСН.ua выяснял, кто такой Илон Маск для Украины – друг или враг, и как изменялись риторика и поступки Маски по войне в Украине.

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