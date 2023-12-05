Новое заявление Безуглой: нардеп предлагает отправить на войну всех волонтеров, включая женщин

Марьяна Безуглая снова выдвинула идеи о войне в Украине.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безуглая в Международный день волонтеров предложила в следующем году отправить на фронт всех украинских волонтеров, включая женщин.

Об этом она написала в Facebook.

По словам нардепа, "лучшее волонтерство в 2024 году прийти – в ВСУ".

"Считаю, время волонтеров должно пройти в 2024 году: обязанность государства обеспечить все необходимое; граждан — уплатить на это налоги; лучшее волонтерство сегодня — ПРИЙТИ В ВСУ! PS Народ — это государство. Какой народ, такое и государство", — написала Безуглая.

Народная депутат отметила, что была мобилизована в 2015 году и прошла службу. Она также обратилась к военным.

"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А если говорят, да я же доночу/я волонтер, я держу фронт здесь? Поэтому и написала: лучшее волонтерство в 2024 году — прийти в ВСУ. Это касается и женщин", — заявила нардеп.

Под постом Безуглой украинцы оставили множество негативных комментариев.

Комментарии к посту Безуглой

Комментарии к посту Безуглой

Комментарии к посту Безуглой

Комментарии к посту Безуглой

Комментарии к посту Безуглой

Комментарии к посту Безуглой

Комментарии к посту Безуглой

Комментарии к посту Безуглой

Напомним, недавно Марьяна Безуглая призвала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардепка пожаловалась, что у "военного руководства" якобы нет плана войны на 2024 год. ТСН.ua. собрал реакции властей, военных и соцсетей на скандальное заявление Безуглой.

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