"Новогоднее поздравление": оккупанты ударили ракетой по отделу полиции в Лимане — ранен полицейский (фото)

Утром 31 декабря армия страны-агрессора совершила ракетную атаку по отделу полиции в Донецкой области.
В субботу, 31 декабря, российские оккупанты атаковали ракетой С-300 отдел полиции в Лимане Донецкой области. В результате есть пострадавший.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Так, в результате ракетного удара полицейский получил травмы средней тяжести. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь.
Освобождение Лимана
4 октября ВСУ официально подняли украинский флаг в Лимане. Наступление ВСУ на севере Донецкой области стало для армии РФ неожиданностью. Оккупанты, получившие приказ "никакого шага назад", хаотично бежали из города лесами.
Когда украинская армия зашла в Лиман, то обнаружила там места массовых захоронений, причем оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений украинцев. В первые дни в могилах были найдены тела как военных, так и гражданских. Россияне хоронили украинцев прямо в траншеях.
В могилах в Лимане правоохранители обнаруживали, в частности, тела детей, самая младшая девочка была 2021 года рождения.
Однако город Лиман, расположенный неподалеку от линии фронта, подвергается регулярным обстрелам.
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