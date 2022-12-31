"Новогоднее поздравление": оккупанты ударили ракетой по отделу полиции в Лимане — ранен полицейский (фото)

Утром 31 декабря армия страны-агрессора совершила ракетную атаку по отделу полиции в Донецкой области.

В субботу, 31 декабря, российские оккупанты атаковали ракетой С-300 отдел полиции в Лимане Донецкой области. В результате есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Так, в результате ракетного удара полицейский получил травмы средней тяжести. Сейчас мужчине оказывают медицинскую помощь.

Освобождение Лимана

4 октября ВСУ официально подняли украинский флаг в Лимане. Наступление ВСУ на севере Донецкой области стало для армии РФ неожиданностью. Оккупанты, получившие приказ "никакого шага назад", хаотично бежали из города лесами.

Когда украинская армия зашла в Лиман, то обнаружила там места массовых захоронений, причем оккупанты заминировали почти все места массовых захоронений украинцев. В первые дни в могилах были найдены тела как военных, так и гражданских. Россияне хоронили украинцев прямо в траншеях.

В могилах в Лимане правоохранители обнаруживали, в частности, тела детей, самая младшая девочка была 2021 года рождения.

Однако город Лиман, расположенный неподалеку от линии фронта, подвергается регулярным обстрелам.

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