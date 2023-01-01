"Новогодние поздравления" от россиян: в Орехове в результате обстрелов РФ 1 человек погиб, 3 — ранены

Днем 1 января 2023 года российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по городу Орехов Запорожской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"В Орехов в полдень прилетели "новогодние поздравления" от россиян. Как следствие, один человек погиб, три ранены", — написал он.

Перед этим Старух сообщал, что в предновогодний день россияне попали в жилую застройку ракетами. Обошлось без погибших, но 5 человек пострадали. В новогодние сутки от обстрелов пострадали 15 громад Запорожской области.

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В самую новогоднюю ночь оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В Киеве и области в новогоднюю ночь во время тревоги раздались взрывы.