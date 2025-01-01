Новогодний "салют" дронов в России: раздаются взрывы, закрыты аэропорты (видео)

О последствиях воздушных ударов пока неизвестно.

Вечером в среду, 1 января, на территорию государства-агрессора была совершена атака беспилотников. В некоторых регионах РФ прекратили работу аэропорты, в Ростовской области сообщают о "прилетах".

Очевидцы публикуют в местных Telegram-каналах видео, на которых слышны громкие взрывы.

По информации советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, "прилеты" фиксировались в районе военного аэродрома возле города Таганрога.

В Ростовской области РФ раздавались взрывы во время атаки дронов

"Официальный Ростов растерялся в количестве "все сбили", однако местные сообщили о минимум пяти взрывах в Таганроге", — написал он.

Также читайте БпЛА атаковали столицу Чечни Грозный (видео)

Кроме того, взрывы и работа российской ПВО были слышны в Милеровском районе, где расположен еще один аэродром.

В соцсетях также сообщают, что взрывы раздавались в Воронеже.

О последствиях воздушных ударов пока неизвестно.

Из-за массированной атаки беспилотников аэропорты в Калуге, Пензе, Саранске и Саратове временно прекратили принимать и отправлять рейсы.

Напомним, накануне, 31 декабря, украинские беспилотники нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области РФ.

Читайте также: