"Новогодний" террор или пустые угрозы: готов ли Путин снова ударить по Украине "Орешником"

На фоне угроз Кремля отомстить Украине за удары по аэродрому в Таганроге, мир обсуждает, насколько реален повторный удар экспериментальной российской ракетой, и как скоро Путин будет готов его осуществить.

Американское посольство в Украине опубликовало предупреждение о росте угроз от российских ракет и дронов. В последний раз подобное предупреждение там выпускалось накануне удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. В сообщении посольство США призывает "проявлять повышенную осторожность", не игнорировать воздушные тревоги и быстро спускаться в укрытия.

Действительно ли возможно повторение российского удара ракетой "Орешник", читайте далее в материале ТСН.ua.

Демонстрация дальнобойности ракеты "Орешник"

Одним из первых о возможности повторного удара "Орешником" заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра и бывший посол в США Валерий Чалый. По его словам, в период с 10 по 19 декабря Россия может ударить своей экспериментальной ракетой по Киеву или западу Украины, чтобы продемонстрировать Европе "возможности дальности ракеты", которая может достигать европейских стран.

По его словам, 23 ноября россияне уже якобы пытались вторично запустить ракету "Орешник" по Киеву, но запуск был неудачным.

"Теперь [целью для удара – ред.] снова может быть Киев, но скорее – местность между Львовом и Ужгородом, Карпаты. Это не нагнетание какой-то ситуации, не подыгрывание Москве. Это реалии, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу и Америке, а прежде всего Европе, свои позиции", – подчеркнул эксперт.

Когда РФ может нанести ракетный удар

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российская армия готова нанести ракетный удар по Украине. Поэтому это может произойти в любой день в ближайшее время.

"Мы постоянно наблюдаем движение самолетов в "Энгельсе", "Саваслейке". Они постоянно передвигают самолеты, в том числе и стратегическую авиацию. И накапливают. На сегодняшний день известно о двух рейсах транспортных самолетов Ил-76 на аэродром "Энгельс-2". И мы понимаем, разведка наша говорит, что привезли ракеты, что они сейчас их готовят к применению. То есть они фактически готовы к нанесению ракетного удара с применением стратегической авиации", – рассказал Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Он добавил, что у посольства США в Украине могут быть собственные разведанные от американских спецслужб.

"И они могут предупреждать, что они готовы, а вероятность отдать приказ ударить растет. Поэтому они и предупреждают. Во время последнего массированного удара было применено около 100 ракет. Я думаю, что они в тех же масштабах и готовы. Это, вероятнее всего, был максимум, который они на сегодняшний день могут поднять в воздух и ударить по нам. Это около 100 ракет и более сотни "Шахедов", — сказал Жданов в среду, 11 декабря.

А уже с 14:00 12 декабря до 10:00 13 декабря армия РФ совершила комбинированное воздушное нападение на Украину. Российские оккупанты ударили ракетами разных типов и ударными беспилотниками. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 287 средств воздушного нападения : 94 ракеты и 193 БпЛА.

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Впрочем, по мнению Олега Жданова, Россия вряд ли повторит удар "Орешником" по Украине.

"Техническая экспертиза подтвердила, что это была ракета комплекса "Рубеж РС-26". Так вот пуск, сделанный по Днепру, вызвал очень негативную реакцию даже среди стран, поддерживающих Россию, а именно Китая и Индии. Они тоже очень боятся того, чтобы этот конфликт не перешел эту красную линию. Применение таких комплексов – это шаг к ядерному оружию. И это впервые в истории войн применена межконтинентальная баллистическая ракета в боевых условиях. Поэтому я думаю, что вряд ли они отважатся пустить ее еще раз", — считает Олег Жданов.

Он отметил, что для удара по Днепру Путин выбрал ракету, не состоящую на вооружении армии Российской Федерации. Этот комплекс экспериментальный. И поскольку "Рубеж" находится в разработке, количество ракет, которое может быть у России, ограничено.

"Когда его готовят к государственным испытаниям, эти ракеты производятся научно-производственным объединением под заказ вручную. Их производят не менее десяти. Потому что испытание считается удачным, если не менее 80% пусков были удачными. Обычно делают 10 пусков. Если восемь удачных, то комплекс принимают на вооружение. Так как сказал генерал Буданов, там может быть или еще две ракеты, или десять. Так что ракеты для пусков есть", — рассказал Олег Жданов.

Что пишут западные СМИ о подготовке нового удара "Орешником"

Россия может снова нанести удар ракетой "Орешник" по Украине "в ближайшие дни". Об этом одновременно заявил ряд западных СМИ. В частности, такие предупреждения выпустили Reuters и Bloomberg со ссылкой на анонимные американские источники.

"Россия может провести еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. По нашим оценкам, это еще один способ терроризировать Украину", – заявил в комментарии журналистам неназванный представитель администрации США.

Впоследствии и разведка США заявила, что также ожидает, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины "в ближайшие дни". Об этом сообщило издание Associated Press. По словам собеседника журналистов, США до сих пор считают "Орешник" попыткой запугивания чем чем-то, что действительно способно изменить ситуацию на поле боя в Украине.

Эстафету предупреждений подхватило и издание Financial Times. Со ссылкой на заявление неназванного представителя Совета национальной безопасности США, сделанное в среду, 11 декабря, журналисты отметили, что Кремль рассматривает возможность второй атаки с использованием новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" уже в эти выходные.

"Как Путин публично заявил, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине и вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни", — цитирует издание слова американского чиновника.

Он также сообщил, что у России, вероятно, есть лишь несколько таких экспериментальных ракет, которые к тому же несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которыми РФ регулярно бьет по территории Украины.

В РФ обещают "отомстить"

В минобороны РФ вечером среды, 11 декабря, выступили с откровенным заявлением, что будут мстить за якобы удары ATACMS по территории РФ, которые были совершены утром 11 декабря.

"Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области… Эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", – говорится в заявлении МО РФ.

О том, что Россия якобы готова ответить на украинский ракетный удар по аэродрому в Таганроге Ростовской области, заявил и спикер кремлевского диктатора, Дмитрий Песков. По его словам, "ответ будет обязательно", но Москва сделает это тогда, когда сочтет целесообразным.

"Хочу вам напомнить совершенно недвусмысленное прямое заявление министерства обороны РФ, которое было вчера, где четко сказано, что ответ будет", — подчеркнул Песков.

Может ли украинская ПВО сбить "Орешник"

Ситуацию с возможной подготовкой нового удара "Орешником" для ТСН.ua прокомментировал бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Он назвал вероятный замысел Путина в канун Нового года.

"Заместитель Буданова Вадим Скибицкий рассказывал, что оккупанты могут иметь до 10 таких изделий. Речь идет об исследовательских образцах. Сколько они могут запустить – одну, две, а, возможно, ни одной – по этому поводу есть разная информация мониторинговых ресурсов. Когда оно произойдет – сказать сложно. Надо не игнорировать сигналы воздушной тревоги, но в то же время жить обычной жизнью", – говорит Владислав Селезнев.

По оценкам эксперта, поскольку эта ракета способна преодолеть расстояние в 5000 км, россияне могут пытаться атаковать ею любой город Украины, в том числе и Киев. Впрочем, не менее важен вопрос – имеют ли украинские защитники необходимые средства, чтобы сбивать подобные воздушные цели.

"На средних дистанциях, когда она уже вылетела и летит к цели, ее могут сбивать только комплексы THAAD. Их у нас нет, но насколько известно из открытых источников, украинские дипломаты начинают поднимать этот вопрос", — пояснил Скибицкий.

Он добавил, что на финальном участке подлета к цели вполне способны работать по таким ракетам комплексы Patriot, NASAMS, SAMP/T, которые находятся на вооружении ВСУ.

Будут ли предвестники удара "Орешником"

По данным некоторых мониторинговых каналов, не исключено, что в преддверии удара новой баллистической ракетой могут появиться некоторые его "предвестники". Например, если речь пойдет о Киеве, то посольства и иностранные дипломатические учреждения могут опубликовать предупреждения для граждан своих стран крайне ответственно относиться к сигналам воздушных тревог в связи с ракетной угрозой.

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