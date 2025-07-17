Новоизбранный министр обороны объяснил, как избавиться от силовой мобилизации

Денис Шмигаль. / © Associated Press

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Новоизбранный министр обороны Украины Денис Шмигаль заявил, что эффективное управление в армии и забота о военных должны стать ключом к искоренению силовых методов мобилизации.

Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде.

"Задача Министерства обороны - сделать все, чтобы наши воины были обеспечены, а система в Вооруженных силах была ориентирована на украинского солдата", - подчеркнул он.

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По словам Шмыгаля, только качественное управление в армии, в том числе со стороны командиров, и наличие доверия к руководству ВСУ могут создать условия, при которых граждане не будут бояться служить.

"Это и есть основа того, что не будет необходимости прибегать к силовым вариантам мобилизации", - добавил он.

Шмигаль также заверил, что мобилизационная кампания в Украине проходит по плану, хотя проблемные случаи действительно фиксируются.

Напомним, в четверг, 17 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Он сменил в кресле Рустема Умерова.

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