Новомобилизованных без подготовки отправляют прямо на линию столкновения – Генштаб

"Пушечное мясо" из числа мобилизованных отправляют на доукомплектование понесших потери подразделений.

Из-за объявленной Путиным мобилизации российские военные комиссариаты работают в круглосуточном режиме. Лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 25 сентября.

В оккупированном Севастополе мужчинам призывного возраста вручено около тысячи повесток. Оккупанты уверяют "мобилизованных", что их служба будет проходить на захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции".

Командование оккупационных войск вновь прибывших по мобилизации без подготовки направляет на доукомплектование понесенных потерь подразделений — непосредственно на линию столкновения.

"Это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", — отметили в Генштабе.

Ранее в Генеральном штабе сообщили, что россияне за сутки выпустили по Украине 4 ракеты и нанесли 7 авиаударов.

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