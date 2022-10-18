Новомобилизованных из Пензы, Башкортостана и других регионов РФ перебросили в Крым, чтобы отправить на войну

В оккупированном Крыму уже состоялись захоронения не менее 181 солдата армии РФ.

В Крым привезли мобилизованных мужчин из разных регионов России, чтобы отправить их в зону боевых действий в Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства президента Украины в АРК.

"Мобилизированных россиян из Ульяновской области, Пензы, Башкортостана и Саратова привезли в оккупированный Крым, чтобы в дальнейшем отправить в зону боевых действий в Херсонскую область", — говорится в сообщении.

Также известно, что по состоянию на 18 октября в оккупированном Крыму уже состоялись захоронения, по меньшей мере, 181 солдат российской армии, 94 из них, вероятно, – были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения.

Отмечается, что оккупанты начали не просто раздавать повестки на улицах, а клеить их на двери квартир и домов.

Во временно оккупированном Крыму продолжают действовать разные движения сопротивления патриотов, в частности "Желтая лента", "Крымские боевые чайки", "Атеш" и "Крымские партизаны": ежедневно активисты вешают всюду желтые ленты, рисуют граффити, распространяют листовки и другие действия, направленные на сопротивление оккупации.

Мобилизация в России

По данным Генштаба Украины, с начала полномасштабного вторжения по 18 октября Россия потеряла уже 65 850 тыс. солдат на войне против Украины.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил так называемую "частичную" мобилизацию для пополнения сил армии РФ вследствие больших потерь в Украине. Россия планировала призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

17 октября стало известно, что якобы в Москве объявили о завершении так называемой частичной мобилизации.

Как пишет издание Bloomberg, многотысячные потери на поле боя, привлечение дополнительно 300 000 тыс. резервистов к войне и бегство людей за границу – приведут к самому масштабному демографическому кризису в России.

Российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, что мобилизация в России плохо закончится для Путина. Мобилизированные, которым удастся выжить на войне, могут поднять вооруженное восстание, как это было в царской России.

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