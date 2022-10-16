Новомобилизованных россиян возвращают домой в гробах: родственники начали получать похоронки

По мнению западных журналистов, смерть мобилизованных "может стать еще одним переломным моментом для России".

Семьям русских солдат, которые после объявления мобилизации Путиным, были призваны на войну против Украины, начали приходить похоронки с сообщениями о их смерти. Оккупанты погибли буквально через несколько недель после объявления мобилизации.

Об этом пишет The Guardian.

В Россию из Украины возвращаются первые гробы из останки простых россиян, которым сначала обещали скорую "спецоперацию", а впоследствии заставили воевать. Их смерть может стать еще одной переломной точкой для России.

Так, в четверг, 13 октября, Челябинская областная администрация сообщила о гибели пяти мобилизованных солдат из единственного военного комиссариата. Еще четыре человека скончались в Красноярском крае.

Ссылаясь на данные российской службы ВВС, The Guardian пишет, что еще 14 человек скончались, не дойдя до фронта, по таким причинам как самоубийства, сердечные приступы, драки и т.д.

Отмечается, что некоторые из смертей ясно показывают, что мужчины отправляются на войну без должной подготовки.

"Мобилизация в России сопровождается сообщениями о пренебрежении, непонятных смертях и самоубийствах", — пишет издание.

"Частичная" мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о введении в РФ "частичной" мобилизации. Однако повестки начали вручать всем подряд. Как следствие – мужчины начали бежать из страны. По информации СМИ, из России уехали около 700 тысяч человек.

Впоследствии Путин сообщил, что Министерству обороны удалось мобилизовать около 222 тысяч россиян, а 16 тысяч из них якобы уже на фронте.

Однако те мужчины, которым не удалось избежать призыва, совершенно не снабжены базовыми вещами на войне. Так, Путин отправляет в Украину "мобиков" даже без военной формы.

Мобилизированных в России "ловят" прямо у собственных домов, а тем, кто не хочет идти на войну, предлагают необычный выход из ситуации — "менять пол" и "переходить в другую категорию".

В России также решили ужесточить охрану военных комиссариатов после нападений на них во многих регионах страны.

В России родственницы мобилизованных мужчин из города Фокино (Брянская область) обратились к президенту Владимиру Путину с требованием вернуть их близких домой.

Отметим, что мобилизованные жители из Фокиного тоже прошли через Белгородский полигон Солоти, где 15 октября произошла массовая стрельба со многими жертвами и пострадавшими.

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