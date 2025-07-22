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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Новопавловское направление остается самым сложным — обозреватель

Новопавловское направление снова под давлением врага.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Украинские военные

Украинские военные / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Новопавловское направление на фронте остается самым сложным.

Об этом информирует 22 июля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

  • Мол, проще сказать, где вражеских продвижений не было. Это разве что в районе Ольговского.

  • Остальные участки проседают.

  • В меньшей степени – район Шевченко-Свободного Поля, в большей – районы Мирного, Перестройки и Поддубного.

  • Проблемы, начавшиеся еще со времен потери Великой Новоселки, продолжают преследовать дальше.

  • Ключевое произошло именно тогда, потому что большой район обороны был потерян.

  • После чего последовал целый ряд неудачных решений, и сейчас в итоге есть, что имеем.

Как сообщили аналитики DeepState в Telegram в июле 2025 года, российские войска захватили еще две деревни в Донецкой области — Новоукраинку и Зеленый Кут , которые расположены возле админграницы Днепропетровской области.

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Дата публикации
Количество просмотров
29
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