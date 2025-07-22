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Новопавловское направление остается самым сложным — обозреватель
Новопавловское направление снова под давлением врага.
Новопавловское направление на фронте остается самым сложным.
Об этом информирует 22 июля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .
Мол, проще сказать, где вражеских продвижений не было. Это разве что в районе Ольговского.
Остальные участки проседают.
В меньшей степени – район Шевченко-Свободного Поля, в большей – районы Мирного, Перестройки и Поддубного.
Проблемы, начавшиеся еще со времен потери Великой Новоселки, продолжают преследовать дальше.
Ключевое произошло именно тогда, потому что большой район обороны был потерян.
После чего последовал целый ряд неудачных решений, и сейчас в итоге есть, что имеем.
Как сообщили аналитики DeepState в Telegram в июле 2025 года, российские войска захватили еще две деревни в Донецкой области — Новоукраинку и Зеленый Кут , которые расположены возле админграницы Днепропетровской области.