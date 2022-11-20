"Новости чрезвычайно тревожные": МАГАТЭ заявило о более десяти мощных взрывах на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ настойчиво призывает как можно быстрее ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС.

На территории Запорожской АЭС, которую незаконно захватили российские войска, в результате мощных взрывов повреждено оборудование.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ 20 ноября.

Отмечается, что в ранке было слышно более десяти взрывов.

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"Команда МАГАТЭ также могла увидеть некоторые взрывы из своих окон. Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, команда МАГАТЭ сообщила, что некоторые здания, системы и оборудование на площадке ЗАЭС были повреждены, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности. Сообщений о пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством объекта и будут продолжать оценивать ситуацию и отчитываться о ней.

"Новости от нашей команды вчера и сегодня утром чрезвычайно тревожны. На площадке этой большой атомной электростанции произошли взрывы, что абсолютно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, это должно быть немедленно прекращено. Как я уже много раз говорил, ты играешь с огнем!", — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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Генеральный директор МАГАТЭ "обратился к обеим сторонам конфликта с настоятельным призывом как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС".

Напомним, еще 3 ноября "Энергоатом" предупреждал, что Запорожская АЭС в связи с обстрелами российских оккупантов полностью обесточена — захватчики повредили две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. При полном обесточивании ЗАЭС горючего для работы дизель-генераторов оставалось на 15 суток. Как отмечается, начался обратный отсчет времени.

Как заявлял генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, внешнее электроснабжение Запорожской АЭС удалось возобновить 4 ноября.

Ранее сообщалось, что оккупанты будут пытаться подключить Запорожскую атомную электростанцию к временно аннексированному Крыму и оккупированному Донбассу.

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