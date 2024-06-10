"Новости из будущего": Плетенчук сделал заявление об атаке на десантный корабль РФ в Азовском море

Сейчас в акватории Азовского моря стоят три больших десантных и три малых ракетных корабля РФ.

Информация о том, что ВСУ ударили по российскому десантному кораблю типа Ропуха в акватории Азовского моря 8 июня, не соответствует действительности.

Об этом сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.

"К сожалению, по состоянию на данный момент это новости из будущего", — отметил он.

Сейчас в акватории Азовского моря находятся, в частности, корабли проекта Буян-М, однако информация о поражении пока не соответствует действительности.

Тем временем Россия вывела в Азовское и Средиземное моря корабли с "Калибрами". Об этом шла речь 8 июня.

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