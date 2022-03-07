"Новости приятные. Противник не сумел продвинуться ни на одном участке фронта", — Арестович по вторжению РФ

"Новости приятные. Противник не сумел продвинуться ни на одном участке фронта", — Арестович по вторжению РФ

Ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины.

За минувшие сутки противник не сумел продвинуться ни на одном участке фронта.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в понедельник, 7 марта, в видеообращении.

"Новости приятные. За минувшие сутки противник не сумел продвинуться ни на одном участке фронта. Наоборот, по предварительным данным, которые еще необходимо уточнить, Вооруженные силы Украины освободили на Харьковщине город Чугуев, рядом с которым находится важный военный аэродром", — отметил он.

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По словам Арестовича, ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины: Киев, Житомир, Харьков, Чернигов, Сумщина, Мариуполь.

"Наши Вооруженные силы наносят ответные удары, контратакуют на отдельных участках", — резюмировал он.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Наши воины по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая российских захватчиков.

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ТСН.ua