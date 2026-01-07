Новые "буферные" зоны и планы на оккупацию 4 областей Украины: что задумала Россия в 2026 году

Война в Украине

Россия готовится к новой масштабной эскалации, пытаясь захватить как можно больше территорий до начала вероятных переговоров.

Об этом говорится в анализе Украинского института будущего.

Стратегия «максимального давления»

Путин публично подтвердил, что не собирается отказываться от первоначальных целей так называемой «СВО». Наоборот, Кремль планирует расширить театр боевых действий. Основная цель — максимизировать давление на Украину и Запад, чтобы диктовать свои условия во время возможного диалога.

Наступление на 2026 год: новые направления и «буферные зоны»

По данным аналитиков, глава генштаба РФ Герасимов уже определил приоритетные задачи на этот год:

Сумщина и Харьковщина: расширение так называемой «буферной зоны». Враг будет пытаться отодвинуть линию фронта глубже в украинские области.

Донецкая область: вместо изнурительных лобовых штурмов укрепрайонов, РФ готовит обходной удар на Славянск и Краматорск с юго-западного направления.

Запорожье: продолжение наступательных действий с целью захвата ключевых логистических узлов.

Темпы продвижения

Аналитики подсчитали реальную скорость продвижения оккупационных войск. При нынешних темпах боев России понадобится еще примерно 1190 дней, чтобы полностью захватить четыре украинские области (Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую).

Полная оккупация этих регионов при такой динамике возможна лишь к апрелю 2029 года.

Делается ставка на дроны: формирование спецбригад

Для прорыва фронта РФ создает новые военные структуры. В частности, до 1 декабря 2026 года должно завершиться формирование 50-й бригады беспилотных систем (БпС).

Численность: 7 000 человек.

Мотивация: военным обещают надбавки в размере +350%, что приравнивает их по статусу к Силам специальных операций РФ. Это свидетельствует о том, что дроны становятся главным инструментом российского наступления.

Провокация для срыва переговоров

Служба внешней разведки РФ уже готовит информационную почву для дестабилизации. Аналитики предупреждают о возможности масштабной провокации с большим количеством жертв. Цель Кремля — обвинить Украину и использовать это как повод для срыва переговорного процесса, если он пойдет не по сценарию Москвы.