Новые цели взбешенного Путина: куда пойдут россияне в 2025 году – основные сценарии

Куда может подвинуть русская армия в 2025 году? Эксперт назвал основные сценарии, и эта информация действительно впечатляет.

Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

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На грядущий год Россия поставила своей целью оккупировать ряд новых территорий в Украине, пытаясь завершить то, что начала несколько лет назад. Куда именно оккупанты направят основные свои силы – об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение военный эксперт Роман Свитан. По оценкам аналитика, оккупанты поставили перед собой ряд целей в Украине. В частности, он прокомментировал новости о том, что оккупанты находятся недалеко от Днепропетровщины.

"Например, на расстоянии считанных километров от Днепропетровской области российская армия находится уже третий год. По состоянию на данный момент из-за этого проблем не увеличивается".

Свитан также отмечает, что на этот год россияне поставили перед собой задачу оккупировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. А основная задача, которую враг ставит перед собой, — захватить границы этих регионов. Например, в Луганской области мы до сих пор удерживаем Белогоровку. Чтобы захватить всю Луганскую область, русской армии нужно выйти на левый берег реки Оскол. Вторая задача – выйти на границы Донецкой области. А вот о том, что оккупанты положили глаз на Днепропетровщину – Свитан сомневается.

"Что касается Днепропетровщины, то я сомневаюсь, что на этот год и на следующий россияне ставят перед собой такую цель. Они не могут захватить еще те регионы, которые они внесли в свою конституцию. То есть задачи в прошлом году переносят на этот захват Луганской и Донецкой областей .Все остальное – отвлекающие операции, не главные.

По словам Свитана, свои основные силы россияне направят на Донецкую область.

"Однозначно. Они находятся на высотах, будут пытаться продвигаться на Покровском направлении, Константиновском, Краматорском, Купянском (Харьковская область)".

В то же время, по мнению Свитана, украинским Силам обороны следует серьезно задуматься о том, чтобы мощные линии обороны были на подходах к Днепропетровщине. Также напомним, что несколько недель назад, после неформального саммита глав стран СНГ возле Санкт-Петербурга, комментировать цели на 2025 год взялся сам диктатор Путин. Он заявил журналистам, мол, "стремится к завершению конфликта в Украине", но отметил, что Россия "продолжит достигать целей так называемого "СВО" в 2025 году. А на вопрос журналистов, верит ли он в завершение войны в 2025 году российской победой, Путин ответил: "В Бога верю, а Бог с нами". И все же отвечая на вопросы о планах на следующий год, Путин. заявил, что "будет решать все задачи "СВО" и что это задача номер 1".

Напомним, контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием для РФ. Это произойдет, если режим Путина сохранится в последующие годы и агрессивная политика не изменится.

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