Новые КАБы России: почему они опасны и как Украина готовит ответ

ЧТОБ / © Associated Press

Реклама

Российские управляемые авиабомбы (КАБы) стали одной из главных угроз для Украины за последние два года. Военные эксперты предупреждают, что враг постоянно модернизирует эти боеприпасы, увеличивая дальность их применения. В то же время, Украина вместе с партнерами разрабатывает системы, которые должны остановить эти удары.

Об этом рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко.

Он объяснил, что оккупанты значительно усовершенствовали свои КАБы.

Реклама

«Раньше они работали без реактивного двигателя на дальности 70–90 км. Сейчас эта дистанция гораздо больше», — отметил Романенко.

По его словам, новые версии КАБ создают серьезную проблему для украинских сил обороны, ведь позволяют российским самолетам наносить удары, не заходя в зону поражения украинской ПВО.

Генерал подчеркнул, что Украина уже работает совместно с международными партнерами по созданию средства, которое сможет эффективно противодействовать этим авиабомбам и беспилотникам.

«Мы с союзниками уже разрабатываем средство, которое должно действовать прежде всего против КАБов и дронов. Реализация проекта запланирована до конца года», — рассказал Романенко.

Реклама

Однако он добавил, что этого мало — нужно сбивать не только сами КАБы, но и самолеты-носители, с которых они запускаются. Для этого Украина должна получить системы дальнего действия — современные зенитно-ракетные комплексы или истребители с ракетами класса «воздух-воздух».

Как можно бороться с модернизированными КАБами

Эксперт по международной безопасности Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко объяснил, что российские КАБ остаются сложной мишенью для украинской обороны. Основная проблема — в самолетах, которые осуществляют их запуск.

«Если мы получаем средство противодействия этим системам, россияне адаптируют свое вооружение — увеличивают дальность или изменяют тактику применения», — подчеркнул эксперт.

Поэтому, по словам Жовтенко, одним из самых эффективных методов противодействия является «отгонять» российские бомбардировщики на безопасное расстояние более 200 километров от линии фронта.

Реклама

Чтобы это стало возможным, Украине необходимо объединить наземные и воздушные силы в общую радиолокационную сеть. В нее должны войти хорошо подготовленные экипажи, диспетчеры и операторы ПВО.

«Мы должны создать единую систему для наших радаров, чтобы и на земле, и в воздухе работа продолжалась максимально слаженно», — подчеркнул Жовтенко.

Он добавил, что реализация такого подхода требует времени, учений и технологической поддержки партнеров, но это ключ к безопасности украинского неба.

Кроме усовершенствования систем ПВО Украина имеет возможность действовать на опережение — уничтожая российские аэродромы, с которых взлетают самолеты-бомбардировщики. Там противник снаряжает свои КАБы перед атаками.

Реклама

Эта стратегия позволит не только снизить количество ударов, но и заставит российские войска постоянно менять базирование, усложняя планирование операций против Украины.

Напомним, 18 октября Россия впервые нанесла удар по городу Лозовая на Харьковщине реактивной авиабомбой. По предварительным данным, боеприпас был выпущен с временно оккупированной территории. Бомба пролетела 130 км. В результате атаки ранены шесть человек.