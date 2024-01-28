Новые методички россиян практически копируют ВСУ: генерал-майор рассказал, что именно украли оккупанты

По словам командующего, оккупанты учатся и не только догоняют ВСУ, но и кое-где перегоняют.

Российская армия не стоит на месте и тоже учится, чему свидетельствуют ее действия на поле боя. В то же время, штурмовые действия россиян меняются и практически копируют то, что делают украинские военнослужащие на фронте.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

"Недооценивать врага, я считаю, было бы неправильно. Любой враг должен быть оценен соответственно. Любая даже их методичка, которая ими наработана, благодаря нашим разведчикам, появляется у нас", – заявил он.

По словам командующего, обновленные методички россиян практически копируют ВСУ.

"Например, нами были внесены изменения в штурмовые действия и они себя хорошо показали, прошло где-то три месяца, смотрю, уже их методичка практически копирует то, что мы делали", – сказал он.

Он предоставил перечень определенных действий и тактик, которые оккупанты украли в ВСУ.

Так, например, использование беспилотных летательных аппаратов. По словам Николюка, их гораздо больше, и потому бойцам ВСУ это необходимо учитывать.

"И та тактика, которую применяют они, использование тех тактико-технических характеристик, мы также учитываем, потому что недооценивать врага нельзя, иначе ты проигрываешь. Поэтому это мы учитываем, и есть изучающие специалисты, выезжающие в район боевых действий, я совершаю соответствующие поездки, общаюсь с командирами бригад, батальонов, и, соответственно, этот опыт собирается… Война, это кто кого обыгрывает… Давать оценку, где они опережают… В человеческом ресурсе да, у них значительный человеческий ресурс, они его не жалеют, они его тратят, но они и учатся тоже", – сказал он.

Между тем, экскомандир роты 47-й бригады Николай Мельник рассказал о последствиях отсутствия мотивации у бойцов на фронте. По его мнению, для того чтобы мотивировать военнообязанных и привлекать новых людей службы в армии, нужно изменить систему подготовки.

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