Новые полигоны, стрельбища и танкодромы: на Донбассе российские наемники готовятся к "занятиям"

Новые полигоны, стрельбища и танкодромы: на Донбассе российские наемники готовятся к "занятиям"

В течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий.

Командование ВС РФ усиливает подготовку к применению соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом в пятницу, 2 июля,проинформировало Главное управление разведки Украины.

"Оккупанты оборудуют в районах дислокации 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК новые полигоны, стрельбища и танкодромы, на которых уже в июле будут проводиться занятия с российскими наемниками", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилась присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений, возросло количество случаев проведения разведки местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, что вооруженные формирования Российской Федерации с начала 2 июля 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

А за прошедшие сутки, 1 июля, зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

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