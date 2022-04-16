Новые правила для депозитов во время войны / pixabay.com

Новые правила для депозитов во время войны: что изменилось

Новые правила для депозитов во время войны: что изменилось

Читайте в материале ТСН.ua о новых правилах возврата депозитов во время военного положения.

В Национальном банке Украины рассказали, что в Украине во время войны изменяются правила возврата вкладов и банковских депозитов ФЛП и физическим лицам. На что могут рассчитывать украинцы?

Если физическое лицо или ФЛП внесло вклад в любой платежеспособный банк на территории Украины, можно рассчитывать на возврат средств со 100% гарантией даже во время действия военного положения. Как отмечают в сообщении, 100% возврат также касается и начисленных процентов.

Следует обратить внимание, что действие закона не распространяется на тех вкладчиков, которые внесли взносы в банки, находящиеся на стадии ликвидации.

Также важна информация – если взнос был сделан в иностранной валюте, депозиты вам вернут в гривнах по актуальному на сегодняшний день курсу Национального банка. Однако получить депозит во время военного положения можно будет только в том случае, если банк закроется.

После завершения военного положения гарантированная сумма по вкладам будет составлять 600 тысяч гривен.