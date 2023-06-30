Новые правила призыва в Украине: будут ли наказывать за неявку, если повестку не вручили лично

В Украине с апреля власти разрешили вручать повестки и вызвать мужчин в военкомат независимо от места такого учета. Кроме того, оповещение также может быть реализовано через работодателя.

Нюансы мобилизации в Украине объяснила адвокат Марина Бекало.

ТЦК в июне начали издавать приказы, заставляющие военнообязанных мужчин, уже получивших повестки или мобилизационные распоряжения, явиться к ним независимо от того, стоят ли они на учете в этом Центре.

В частности, в приказе начальника Оболонского ТЦК в Киеве полковника Алексея Привалы от 19 июня 2023 г. говорилось, что все мужчины независимо от того, стоят ли они на учете в этом Центре, должны появиться без повестки для уточнения данных.

"В случае неявки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки без уважительных причин вас будут привлечены к ответственности согласно законодательству и переданы для розыска, задержания и доставки в ТЦК и СП органами Национальной полиции", — предупредил полковник Алексей Привала.

В то же время юрист говорит, что документ в части оповещения о вызове военнообязанных в ТЦК не соответствует порядку, более того, не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.

По ее аргументам, ст. 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

"То есть гражданин должен явиться в ТЦК в случае получения им документа о вызове, а не прочесть где-то в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своем доме", – заявила правозащитница.

Также читайте Россияне обстреляли из артиллерии жилой квартал Херсона: детали

Постановлением №1487 установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

"Кроме этого, решением Верховного Суда по делу №759/5435/16-к от 28 января 2020 года предусмотрено, что должное вручение повестки может быть только лично под подпись, а никаким иным способом", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, Марина Бекало отмечает, что уведомление также может быть реализовано через работодателя.

"Работодатель должен вынести соответствующий приказ на предприятии (учреждении или организации), вручить работнику повестку о вызове в ТЦК и обеспечить его явку, а затем отчитаться ТЦК об осуществлении всех этих мероприятий (пункт 47 постановления)", — резюмирует правозащитница.

Мобилизация в Украине

Верховная Рада Украины сократила список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. В ряды Вооруженных сил Украины смогут мобилизовать тех мужчин, которые имеют родственников с инвалидностью.

Также в Украине могут сузить круг военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о тех, кто имеет родственников с инвалидностью.

Накануне Закарпатский апелляционный суд отменил " условное" наказание, назначенное судом первой инстанции 40-летнему жителю села Сокирница Хустского района за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Читайте также: